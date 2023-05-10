На правобережній Херсонщині лише 10% полів придатні до обробітку – голова ОВА
Враховуючи ступінь замінованості правобережжя Херсонської області, лише 10% земель придатні для обробітку.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новини Яни Брензей.
– 10% полів на правобережній Херсонщині придатні до обробітку, – наголосив він.
Прокудін також згадав про часті випадки підриву сільськогосподарської техніки на російських мінах, зокрема й сьогодні.
– У Бериславському районі стався черговий випадок підриву трактора та міні. Чоловік виконував польові роботи поблизу села Дмитренка. Хоча трактор згорів, чоловік дивом відбувся подряпинами. Йому надали медичну допомогу та відпустили, – розповів очільник області.
За його словами, РФ продовжує обстрілювати правий берег, зокрема сьогодні російська авіація знову атакувала Кізомис та Станіслав, попередньо – без потерпілих, але наслідки ще з’ясовуються.
Напередодні, 9 травня, російські окупанти також обстріляли Кізомис Херсонської області. У результаті атаки знищено фельдшерський пункт, проте люди, на щастя, не постраждали.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников