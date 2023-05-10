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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На правобережній Херсонщині лише 10% полів придатні до обробітку – голова ОВА

Поле
Фото: Pixabay

Враховуючи ступінь замінованості правобережжя Херсонської області, лише 10% земель придатні для обробітку.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новини Яни Брензей.

– 10% полів на правобережній Херсонщині придатні до обробітку, – наголосив він.

Прокудін також згадав про часті випадки підриву сільськогосподарської техніки на російських мінах, зокрема й сьогодні.

– У Бериславському районі стався черговий випадок підриву трактора та міні. Чоловік виконував польові роботи поблизу села Дмитренка. Хоча трактор згорів, чоловік дивом відбувся подряпинами. Йому надали медичну допомогу та відпустили, – розповів очільник області.

За його словами, РФ продовжує обстрілювати правий берег, зокрема сьогодні російська авіація знову атакувала Кізомис та Станіслав, попередньо – без потерпілих, але наслідки ще з’ясовуються.

Напередодні, 9 травня, російські окупанти також обстріляли Кізомис Херсонської області. У результаті атаки знищено фельдшерський пункт, проте люди, на щастя, не постраждали.

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Аграрії, Війна в Україні, Земля, Російська агресія, Сільське господарство, Херсонська область
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