Окупанти гатять по Бахмуту та марно намагаються наступати в бік Іванівського – Генштаб

Протягом доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках сталося 28 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку російські військові не полишають спроб покращити тактичне положення.

Напередодні в окупантів не увінчався успіхом наступ у районі Масютівки.

Авіаудару загарбники завдали в районі Кислівки.

Під артилерійським та мінометним вогнем перебували Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни залучали авіацію для удару по району Діброви, артилерію – по Невському та Білогорівці Луганської області, Торському та Спірному Донецької області.

На Бахмутському напрямку напередодні ворог провалив наступ у бік Іванівського.

Авіаудару було завдано по району Білої Гори.

Під ворожі обстріли потрапили також Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку в окупантів не вдався наступ у бік населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

Із авіації росіяни гатили біля Новокалинового, Степового та Авдіївки, із артилерії – по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Першотравневе та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.

Водночас ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового.

Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР

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