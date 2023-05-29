Гучно на Вінниччині: працює ППО
У Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи.
Повідомляється, що там працює ППО.
– Ворог знову атакує! Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють, – повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Нагадаємо, що уночі 18 травня російські війська атакували крилатими ракетами Вінницьку область.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко