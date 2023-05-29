Гучно на Вінниччині: працює ППО

У Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи.

Повідомляється, що там працює ППО.

– Ворог знову атакує! Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють, – повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Нагадаємо, що уночі 18 травня російські війська атакували крилатими ракетами Вінницьку область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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