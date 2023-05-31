Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 31.05.2023

карта бойових дій на 28.04.2023

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Читайте також
Карта бойових дій на 31.05.2023 – ситуація на фронті
військовий ЗСУ

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ: окупанти мінують завод Титан в Армянську
кримський завод Титан
CV-90. Україна отримає від Швеції одні з найсучасніших БМП – Міноборони
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 31.05.2023
371 дитина – вдома, але треба повернути з РФ усіх депортованих – Зеленський
Володимир Зеленський
РФ все більше втрачає ініціативу у війні – британська розвідка
Російські окупанти в Криму
Передавала ворогу дані про позиції Сил оборони: у Кривому Розі затримали агентку ФСБ
СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Перебудови, кондиціонери та пластикові вікна: як УПЦ МП похазяйнувала в Києво-Печерській лаврі
лавра Київ
Окупант, який здався в полон українському дрону, хоче повернутися до Росії
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 31.05.2023
Україна наближається до енергонезалежності: на заході розгорнули пошук газових покладів
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 31.05.2023
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь