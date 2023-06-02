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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна має план Б, РФ у ньому немає: Сольський про блокування Москвою зернової угоди

зерно
Фото: Depositphotos

Україна буде готова продовжити експорт зерна через Чорне море, якщо Москва розірве поточну угоду про експорт зерна. У межах плану Б Росії не буде.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр сільського господарства України Микола Сольський.

За його словами, Росія вже заблокувала використання українського чорноморського порту Південний, попри угоду, і пропускає лише одне судно на день для доставки українського продовольства до певних країн.

Росія заявила, що пропустить більше суден, якщо всі сторони зернової угоди погодяться розблокувати транзит російського аміаку трубопроводом через українську територію до порту Південний на експорт.

Сольський сказав, що з огляду на останні події, зерновий коридор “працює тільки юридично, а насправді там нічого особливого не відбувається”.

— Це не так працює, і тоді ми будемо готові до плану Б, який залежить від нас, залежить від ООН. Я не думаю, що ми будемо стояти осторонь, якщо так буде продовжуватися в найближчому майбутньому, – сказав Сольський.

Міністр додав, що план Б виключає четверту сторону, тобто Росію, для участі у ньому. Сольський запропонував уряду дати страхові гарантії компаніям, щоб вони продовжували постачання без участі Росії в новій угоді.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України 1 червня повідомили, що через блокування Росією вхідного флоту до всіх портів України зернова ініціатива знову зупинена.

30 й 31 травня Росія без жодних пояснень зареєструвала лише одне вхідне судно на порт Чорноморськ, тоді як інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

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Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Зерно, Микола Сольський, Чорноморська зернова ініціатива
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