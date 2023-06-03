Контрнаступ України буде дуже вражаючим – генерал США Петреус

Контрнаступ України буде “дуже вражаючим” і може бути успішним, оскільки українці сповнені рішучості звільнити свою країну.

Про це заявив колишній директор ЦРУ, американський генерал Девід Петреус на радіо BBC-4.

Петреус нещодавно відвідував Київ, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками.

– Я думаю, що цей контрнаступ буде дуже вражаючим. Я відчуваю, що вони досягнуть ефекту комбінованої зброї, іншими словами, вони успішно проведуть операції комбінованої зброї, де у вас є інженери, які проривають перешкоди і знешкоджують мінні поля тощо, – сказав він.

За словами генерала, українська бронетехніка проїде прямо через знешкоджені мінні поля і перешкоди, а її від протитанкових ракет прикриватиме піхота. Водночас протиповітряна оборона не підпустить до українських сил російські літаки, а радіоелектронною боротьбою будуть заглушені російські радіомережі.

При цьому американський воєначальник додав, що українці сповнені рішучості “звільнити” всю свою територію.

– Ну, вони абсолютно категоричні в тому, що перемога для них – це звільнення всієї своєї території. У цьому питанні немає жодних ухилянь. Немає жодних обговорень за зачиненими дверима, що, мовляв, ми можемо віддати це або віддати те. Вони сповнені рішучості звільнити свою країну. І знову ж таки, щоб виграти війну, а потім виграти мир, – сказав він.

Колишній директор ЦРУ окремо прокоментував можливості повернення Україною Криму.

– Я схильний думати, що вони (Україна, – Ред.) перекриють можливість росіян поповнювати запаси Криму, вздовж південно-східного узбережжя, вони перекриють цю лінію зв’язку і почнуть процес ізоляції Криму, – сказав він.

Однак, коли його запитали, чи вважає він, що вони візьмуть Крим, він сказав: “Не в цьому контрнаступі. Ні”.

– Але якщо вони зможуть дійти до того, щоб почати ізолювати Крим, я думаю, це дуже, дуже суттєво змінить динаміку. Це може навіть підштовхнути Путіна до того, щоб почати розглядати можливість врегулювання шляхом переговорів, – сказав він.

Крім того, генерал Петреус підкреслив, що членство України в НАТО є необхідним.

– Велике, насувне питання зараз пов’язане з формулюванням шляху до членства в НАТО для України, яке буде оголошено на саміті НАТО у Вільнюсі 11 липня. Це має бути настільки залізним, наскільки це можливо. Очевидно, що вони не збираються ставати членами НАТО, поки триває війна. Але це матиме вирішальне значення. Навіть Генрі Кіссінджер, який застерігав від членства в НАТО країн, колишніх радянських республік, тепер дійшов висновку, що це дійсно неминуче. Це необхідно, – сказав він.

Американський воєначальник додав, що безпека НАТО тепер спирається на кордон між Україною і Росією.

– Не можна озброювати Україну так, як ми це робимо, і не розглядати це як невід’ємну частину нашої безпеки. Але я думаю, що підтримка триватиме, – сказав він.

Генерал Девід Петреус додав, що підтримка України з боку США буде продовжена в разі приходу до влади президента-республіканця.

– Існує дуже сильна двопартійна підтримка України. Я думаю, що вона збережеться, і буде зроблено великі зусилля, щоб переконати тих членів Республіканської партії, які ставлять під сумнів допомогу Україні, переконати їх у тому, що це, відверто кажучи, погана ідея. І тепер, якщо цей наступ буде успішним, як я думаю, що він може і, швидше за все, буде. Це буде величезна гордість, – сказав він.

На думку Петреуса, зараз президент РФ Володимир Путін все ще думає, що російська армія зможе пересилити Україну, Європу і США.

– Ми повинні зробити все можливе, щоб українці змогли довести, що він помиляється, – сказав американський воєначальник.

Генерал Петреус продовжив міркувати про Путіна і про те, чи може він піти на ескалацію атак.

– Я думаю, що від цього не можна відмовлятися. Але я думаю, що дії, спрямовані на те, щоб відмовити його від цього, були дуже значними. І я думаю, я дуже сподіваюся, що вони переконали його в тому, що йому і Росії буде набагато гірше, якщо буде використано тактичну ядерну зброю, – сказав він.

Крім того, він нагадав, що два найбільші партнери Росії, які не виступили із засудженням російської агресії, – Індія і Китай – чітко дали зрозуміти Путіну, що не бажають бачити ядерної ескалації з боку РФ.

На думку Девіда Петреуса, Путін може “закріпитися” при владі після закінчення війни з Україною.

Водночас Петреус вважає, що для України і Росії “необхідне якесь рішення, я думаю, якесь рішення шляхом переговорів”, оскільки світові не потрібен ще один “заморожений конфлікт із новими лініями фронту”.

Джерело : The Guardian

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