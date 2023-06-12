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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Стало відомо про звільнення села Новодарівка на Запоріжжі

село Новодарівка

4 червня від окупантів звільнили село Новодарівка Запорізької області.

Про звільнення повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

Попри численні спроби російського ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, успіху окупанти не досягли.

У Новодарівці майорить державний прапор України.

Зауважимо, що Новодарівка розташована на межі Запорізької та Донецької областей. Між 10 та 11 червня Сили оборони України зайшли до кількох сіл Донеччини: Сторожового, Макарівки, Нескучного, Благодатного.

Село Новодарівка Запорізька область – звільнене ЗСУ від російських окупантів 4 червня 2023

Google Maps

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися від 250 до 700 м. Російські окупанти зазнали великих втрат.

Війна в Україні, Запорізька область
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