Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня

Юрій Ігнат

Росія 13 червня вкотре атакувала Україну ракетами повітряного базування Х-101/555 з району Каспійського моря. Було дві хвилі пусків, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Спочатку було залучено вісім літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. На жаль, є наслідки в Кривому Розі… Вдалося знищити в першій хвилі атаки 10 ракет. І вже під ранок противник знову здійснив пуски з району Каспію. Було помічено в небі три стратегічні бомбардувальники, очікувалася друга хвиля атак, щоправда, лише одна ракета долетіла до території України і була знищена близько 7:00 нашою ППО, – уточнив він.

На його думку, в даному випадку не йдеться про зміну тактики ворога, оскільки це черговий терористичний акт.

– На жаль, не вдається збивати всі ракети, бракує засобів протиповітряної оборони, – зауважив Ігнат.

Читайте також
РФ продовжує війну проти житлових будинків: Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня

Внаслідок ракетного улару РФ по Кривому Рогу вночі 13 червня у п’ятиповерховому будинку, за останніми даними, загинуло шестеро людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані. Рятувальна операція триває.

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Кривий Ріг, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наступальні операції ЗСУ тривають, але від оцінок ми утримаємось – Білий дім
Джон Кірбі
Вночі та під ранок ЗСУ збили 11 крилатих ракет та один дрон-камікадзе Shahed
дрон шахед Shahed
РФ інвестує в дрони, оскільки витратила значні запаси крилатих ракет в Україні – британська розвідка
Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня
Захопили зброю і вбили трьох солдатів. На Донбасі дезертирували мобілізовані РФ зеки – ЦНС
російські окупанти
Масована ракетна атака по Кривому Рогу: шість загиблих, 25 поранених
Кривий Ріг
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь