Було дві хвилі пусків ракет: Ігнат про масовану атаку РФ 13 червня

Росія 13 червня вкотре атакувала Україну ракетами повітряного базування Х-101/555 з району Каспійського моря. Було дві хвилі пусків, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Спочатку було залучено вісім літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. На жаль, є наслідки в Кривому Розі… Вдалося знищити в першій хвилі атаки 10 ракет. І вже під ранок противник знову здійснив пуски з району Каспію. Було помічено в небі три стратегічні бомбардувальники, очікувалася друга хвиля атак, щоправда, лише одна ракета долетіла до території України і була знищена близько 7:00 нашою ППО, – уточнив він.

На його думку, в даному випадку не йдеться про зміну тактики ворога, оскільки це черговий терористичний акт.

– На жаль, не вдається збивати всі ракети, бракує засобів протиповітряної оборони, – зауважив Ігнат.

Внаслідок ракетного улару РФ по Кривому Рогу вночі 13 червня у п’ятиповерховому будинку, за останніми даними, загинуло шестеро людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані. Рятувальна операція триває.

Фото: Медіацентр Україна

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