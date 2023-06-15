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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Навчання українських пілотів уже почалося – Столтенберг

Навчання українських пілотів уже почалося – Столтенберг
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських пілотів на сучасних літаках 4-го покоління вже почалося.

Про це очільник Організації Північноатлантичного договору розповів журналістам.

Він наголосив, що вітає рішення деяких країн НАТО підтримувати навчання українських пілотів. І згодом країни можуть ухвалити рішення про надання реактивних літаків 4-го покоління F-16.

– Я хочу подякувати Данії за те, що вони відіграють провідну роль у цьому питанні й у її готовності навчати українських пілотів, – заявив Столтенберг.

За його словами, Данія є однією з тих країн, які надають важливу підтримку Україні.

Генсек НАТО зауважив, що навчання українських пілотів уже почалося. Це дає розуміння країнам, що вони можуть надавати сучасні літаки Україні – адже будуть навчені пілоти.

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Винищувач F-16, Літаки, НАТО
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