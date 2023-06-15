Навчання українських пілотів уже почалося – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських пілотів на сучасних літаках 4-го покоління вже почалося.

Про це очільник Організації Північноатлантичного договору розповів журналістам.

Він наголосив, що вітає рішення деяких країн НАТО підтримувати навчання українських пілотів. І згодом країни можуть ухвалити рішення про надання реактивних літаків 4-го покоління F-16.

– Я хочу подякувати Данії за те, що вони відіграють провідну роль у цьому питанні й у її готовності навчати українських пілотів, – заявив Столтенберг.

За його словами, Данія є однією з тих країн, які надають важливу підтримку Україні.

Генсек НАТО зауважив, що навчання українських пілотів уже почалося. Це дає розуміння країнам, що вони можуть надавати сучасні літаки Україні – адже будуть навчені пілоти.

Раніше повідомлялося, що Польща готова почати навчання українських військових, які обслуговуватимуть винищувачі F-16.

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