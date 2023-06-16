Повітряні сили самостійно повідомлятимуть у Telegram про ракетні загрози

Повітряні сили ЗСУ в режимі реального часу сповіщатимуть громадськість про запуски ворожих ракет та дронів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, зараз у Telegram існує дуже багато моніторингових пабліків, які повідомляють про ракетні атаки, пуски тощо. Проте українці хочуть бачити оперативну інформацію щодо того, хто, де і як атакує.

– Повітряні сили теж повідомлятимуть про основні напрямки атак. Громадян це непокоїть, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку Повітряна тривога, – заявив полковник.

Зауважимо, що у Telegram-каналі Повітряних сил під час сьогоднішньої ракетної атаки вже повідомляли про загрози. Сьогодні українські військові знищили 12 ракет та два безпілотники.

Раніше ізраїльське видання The Times of Israel із посиланням на джерело повідомило, що у Польщі українські та ізраїльські військові працюють над розробкою та впровадженням системи попередження про ракетні удари. Сама система має запрацювати в Україні до вересня.

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