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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ракети й не тільки. Швеція оголосила про новий пакет допомоги для ЗСУ

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Шведський уряд оголосив про новий пакет військової підтримки України. До нього увійде, серед іншого, і навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це повідомляють у прес-службі уряду Швеції.

– Підтримка передбачає внески до фондів на загальну суму 230 млн шведських крон і асигнування шведським Збройним силам, зокрема, на JAS 39 Gripen, і рішення про постачання пожертвуваних військових матеріалів, – йдеться в повідомленні.

Також Швеція виділила 140 млн шведських крон у Міжнародний фонд Великої Британії для України, кошти якого використовуються для навчання й закупівлі оборонного обладнання для України. До речі, Фонд планує закупити ракети дальнього радіусу дії для передачі Україні.

Крім того,  шведський уряд виділяє 90 мільйонів шведських крон у Цільовий фонд комплексного пакета допомоги НАТО Україні для закупівлі оборонного устаткування, пального, медичного обладнання, устаткування для військової підготовки та підтримка у зміцненні й модернізації оборонних і безпекових інститутів України.

Раніше ми розповідали, що уряд Швеції вирішив створити центри обслуговування військової техніки, наданої для української армії. Вони з’являться в сусідніх з Україною державах.

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Війна в Україні, Зброя для України, Російська агресія, Швеція
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