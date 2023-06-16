РФ атакує на Лимансько-Куп’янському напрямку вже кілька тижнів, але безуспішно – ЗСУ

У Луганській області, тобто на всьому Лимансько-Купянському напрямку, щодоби ворог намагається атакувати українські позиції. За останню – п’ять разів, але жодних успіхів не мав, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

За його словами, одночасно окупанти завдають артилерійських ударів – за добу 510, зафіксовано 10 авіанальотів.

– Усі атаки ворога відбиті, окупанти зазнали невдачі. Під час відбиття ударів було знищено 17 окупантів, 50 поранено. Знищено польовий склад із боєприпасами, три БМП, БТР-80 і два дрони-камікадзе Lancet, – уточнив Череватий.

Він зауважив, що на Луганщині росіяни намагаються атакувати вже кілька тижнів поспіль, проте ситуація контрольована, оскільки ми знаємо їхні наміри.

– За багато тижнів ворог не досяг жодного локального успіху. Тобто це весь Лимансько-Купянський напрямок, – підсумував він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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