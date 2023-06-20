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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Підозрюється у пособництві РФ: суд залишив Богуслаєва під арештом до середини липня

В'ячеслав Богуслаєв
Фото: УНІАН

Колишній президент Мотор Січі В’ячеслав Богуслаєв, який підозрюється в пособництві РФ, залишатиметься під арештом до середини липня. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Колегія суддів не задовольнила апеляцію адвокатів Богуслаєва на запобіжний захід.

Так, 19 травня Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Головного слідчого управління Служби безпеки України та продовжив арешт для експрезидента Мотор Січі. Однак адвокати оскаржили це рішення.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляцію, залишив Богуслаєва під вартою до 17 липня 2023 року включно, без права на заставу.

– За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 19 травня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах підозрюваного Богуслаєва – без задоволення, – зазначили в пресслужбі суду.

У чому підозрюють Богуслаєва

В’ячеслава Богуслаєва затримали в жовтні 2022 року разом із головою Департаменту зовнішньо-економічної діяльності Мотор Січі.

Обом було оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво країні-агресору).

Справа стосується незаконного постачання підприємством Мотор Січ товарів військового призначення для штурмової авіації РФ.

Згодом Богуслаєв отримав нову підозру – за перешкоджання діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.

Слідство встановило, що навесні 2022 року українські військові попросили Мотор Січ про оплатне передання їм гелікоптерів. Натомість Богуслаєв наказав співробітникам підприємства приховати документи на авіаційну техніку та зняти лопаті з гелікоптерів, щоб воїни ЗСУ не могли ними скористатися.

За цим фактом Богуслаєву повідомлено про підозру за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, розслідується участь Мотор Січі в схемі постачання запчастин до авіадвигунів з тимчасово окупованої території України – зі Сніжнянського машинобудівного заводу (ст. 258-3 – сприяння діяльності терористичної організації).

У травні з’явилася інформація, що Богуслаєв попросив внести його в список на обмін із Росією.

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Джерело: Київський апеляційний суд

Апеляційний суд, Війна в Україні, Київ, Мотор-Січ, Російська агресія
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