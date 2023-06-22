Енергоатом просить обмежити ліцензійні умови експлуатації блоків окупованої ЗАЕС

Енергоатом подав пропозиції до Держінспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) щодо зміни умов ліцензії експлуатації реакторних установок тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

– Ми пропонуємо обмежити експлуатацію енергоблоків умовами “холодного зупину” та “зупин для ремонту”. Ми зараз не можемо забезпечити експлуатацію енергоблока №5 із дотриманням усіх вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки, тому що він продовжує перебувати в стані “гарячий стоп” в умовах, коли рашисти не виконують наші розпорядження щодо переведення його в безпечний холодний стан, – заявив він.

Водночас, за словами Котіна, про повне призупинення дії ліцензії поки що не йдеться.

Нагадаємо, що 8 червня ДІЯРУ видала розпорядження про переведення останнього п’ятого енергоблоку Запорізької АЕС у режим холодного зупину. Однак на станції це досі не виконали.

Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом

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