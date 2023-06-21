Туристичного сезону в Криму нема і не буде, поки Україна не вижене окупантів – Ташева

Зараз у Криму мав би бути розпал туристичного сезону, але його нема і не буде, поки Україна не звільнить півострів від російських окупантів.

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на питання ведучої Вікна-новин Яни Брензей.

– Туристичного сезону в Криму зараз немає, лише 1% – така зараз заповнюваність в готелях. Окупаційні адміністрації це визнають, і десь місяців півтора тому так зване Мінекономіки заявляло про дотації для готельних мереж, власників турагенцій, тому що почалися скарги на відсутність сезону, – уточнила вона.

За її словами, туристичного сезону не було і протягом усього періоду окупації Криму, оскільки їхали сюди бідні туристи, які фактично не мали права виїжджати за межі РФ – це судді, весь правоохоронний блок та співробітники ФСБ.

– Їм давали дешеві путівки, оплачені державою. Вони їхали зі своїми консервами, самі готували… Тобто турист до такої міри бідний, що не міг їсти в ресторані чи кафе біля пляжу – все ніс з собою. Він не купував фрукти на ринках, які достатньо дорогими були, – додала Ташева.

Говорити про відновлення туристичного сезону можна буде тільки тоді, як зазначила вона, коли Україна після звільнення півострова почне вкладати ресурси, і не тільки у так званий пляжний туризм.

Ташева повідомила, що планується зробити Крим курортним цілорічно, щоб використовувати всі природні ресурси півострова.

– Це і гірський туризм, і зелений туризм в якихось селах, пляжний, велоспорт, екстрим тощо. Росія не буде вкладатися в це, оскільки для неї Крим – це військова база, і туристичний сезон їм не потрібен, – підсумувала представниця президента в АР Крим.

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам, які зараз проживають у тимчасово окупованому Криму, якомога швидше повертатися до РФ.

Він запевнив, що всі, хто мав власність на півострові до 2014 року, повернуть її, а всі, хто отримав збитки, отримають компенсацію.

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