Болгарія може продати Україні два ядерні реактори російського виробництва – WSJ

Болгарія близька до укладення угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого обладнання державній атомній енергетичній компанії України, оскільки Європа прагне послабити вплив Москви на енергопостачання континенту.

Як пише Wall Street Journal, за умовами угоди, переговори щодо якої ще тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українській державній атомній компанії Енергоатом обладнання з недобудованої АЕС Белене на суму щонайменше €600 млн, або приблизно $650 млн, повідомили виданню посадовці й інші особи, обізнані із ситуацією.

Якщо угода відбудеться, вона стане першим випадком з початку війни в Україні, коли ядерне обладнання російського виробництва використовують для збільшення виробництва енергії для Києва.

Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, давно дружня до Москви, розглядає можливість укладення угоди, є ознакою того, наскільки послабився вплив Росії в східних країнах Європейського союзу.

За словами людей, знайомих із цим питанням, один із варіантів, які обговорювали між болгарськими та американськими офіційними особами, передбачає, що США зроблять свій внесок через допомогу Україні.

Це може включати в себе надання США коштів компанії Енергоатом, яка потім заплатить своєму болгарському колезі. Іншим розглянутим варіантом є придбання Болгарією міноритарної частки в українській Хмельницькій атомній електростанції, де буде встановлено обладнання.

Повідомлення про продаж ядерних реакторів з’явилися на тлі того, як у четвер президент Володимир Зеленський прибув до Софії з першим після вторгнення Росії візитом до Болгарії, під час якого обговорювали, зокрема, потенційну угоду, повідомили офіційні особи.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим Зеленський спостерігав за підписанням меморандуму про співпрацю в енергетичній галузі між урядами двох країн.

Зеленський написав у Twitter, що енергетика була “основним пріоритетом” переговорів.

Станція Белене стала одним із головних осередків напруженості в Болгарії, яка розділена на тих, хто прагне тіснішої інтеграції із Заходом, і тих, хто хоче зміцнити культурні та економічні зв’язки з Росією.

У четвер парламент Болгарії ухвалив рішення, що зобов’язує уряд провести переговори з Києвом про продаж заводу.

За словами офіційних осіб, можлива угода, яку готували протягом кількох тижнів, трималася в секреті, щоб проросійські політики в Болгарії не намагалися її заблокувати. Потім вона була поспішно проведена через законодавчий орган, що викликало критику з боку двох основних опозиційних партій, які виступають за Москву.

Енергетичний ландшафт Європи змінився до невпізнання після вторгнення Росії в Україну минулого року. РФ, колись найбільший постачальник енергоресурсів у регіоні, тепер практично витіснена з прибуткового ринку. Минулого року ЄС скоротив імпорт російської нафти, газу і вугілля.

До початку вторгнення в лютому 2022 року Болгарія здебільшого залежала від Росії в постачанні газу.

– Угода показує, як швидко зменшується енергетичний вплив Росії в Європі, – сказав Мартін Владимиров, директор програми з енергетики та клімату в Центрі вивчення демократії, аналітичному центрі в Софії.

Угода також є “частиною ширшої стратегії Заходу щодо залучення українського енергетичного ринку в європейську орбіту”, додав він.

Для України, яка працює над завершенням будівництва двох енергоблоків на своїй Хмельницькій атомній електростанції, обладнання заповнить прогалину для об’єкта радянської конструкції і допоможе Києву розширити експорт електроенергії в Європу. Україна відновила цей експорт цієї весни після того, як Москва спробувала і не змогла знищити її енергетичну інфраструктуру ракетними ударами та атаками безпілотників.

Українські фахівці-ядерники вже навчені роботі з обладнанням російського виробництва.

– Після початку війни в Україні будівництво електростанції з таким обладнанням стало (політично, – Ред.) неможливим” у Болгарії, сказав Делян Добрев, законодавець від правоцентристської партії ГЕРБ, яка підтримує уряд. Україні “потрібне обладнання, яке є в нас. Це ідеальний варіант”.

Росія вже давно використовує своє панування в глобальному ланцюгу постачання ядерної зброї для посилення свого впливу в усьому світі. Росія забезпечує найважливіші поставки палива, включно з близько 46% світових потужностей зі збагачення урану, за даними Всесвітньої ядерної асоціації. США є одним з найбільших російських покупців збагаченого урану.

Для Болгарії угода ознаменує кінець ядерного партнерства з Москвою, яке визначало її енергетичну політику протягом десятиліть і зближувало країну з Кремлем.

Роботи на заводі в Белені зупинялися і поновлювалися кілька разів з 1980-х років. Західні уряди критикували її як технічно і комерційно недосконалий проект, який на десятиліття прив’яже Болгарію до російських поставок енергії.

У Болгарії вже працює інша атомна електростанція з реакторами радянської побудови.

Президент Росії Володимир Путін давно прагне використати розкол у біднішому східному фланзі Європи, застосовуючи цілий арсенал засобів – пропаганду, економічний тиск, хакерські атаки і політичні виверти – для здійснення впливу і дискредитації Заходу.

Ця стратегія знайшла благодатний ґрунт у Болгарії, найбіднішому члені ЄС з погляду валового внутрішнього продукту на душу населення, яка протягом століть мала глибокі історичні та економічні зв’язки з Росією, включно з православною вірою та слов’янською культурою. Москва заперечує, що чинить на неї надмірний вплив.

– Проєкт Белене був ключовим інструментом для закріплення і розширення російського впливу в болгарській політичній та економічній еліті, – каже Владимиров.

Після вторгнення РФ болгарські виробники зброї стали великими експортерами зброї в Україну, зазвичай через посередників у Словаччині та Польщі. Наприкінці минулого року парламент Болгарії ухвалив рішення офіційно направити військову підтримку Києву.

Новий уряд, сформований минулого місяця, пообіцяв збільшити цю підтримку.

Але розбіжності залишаються. Країна охоплена політичною кризою – за два роки в країні пройшло п’ять безрезультатних парламентських виборів, і підтримка України стала однією з ліній розлому.

У четвер дві проросійські партії в парламенті, Соціалістична партія і націоналістична партія Відродження, проголосували проти рішення щодо Белене.

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