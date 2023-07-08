500 днів війни в Україні. Реальні цифри російської агресії

Сьогодні минає 500 днів жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України, та яку ми, українці, щосили стримуємо.

Щодня під обстрілами інфраструктура міст і сіл. Ще багато територій залишаються окупованими. Тисячі українців примусово депортовані до РФ. Невідомо, скільки цивільних жертв. Можливо, у майбутньому це вдасться точно встановити.

Проте в українців є оптимізм, що війна закінчиться нашою перемогою та покаранням для Путіна і всіх, хто підтримує цю агресію.

Факти ICTV зібрали основні цифри 500 днів війни.

Кількість біженців

За даними офісу Верховного комісара ООН з питань біженців, 5 967 100 українців зараз перебувають у Європі як біженці. Поза межами Європи проживають 364 000 українських біженців.

Найбільше громадян України прихистила сусідня Польща. Станом на 26 червня 2023-го у Польщі зареєстровано 1 627 510 біженців з України, які подали заяву на отримання притулку.

У Чехії на 2 липня зареєстровано 533 490 українців; у Болгарії на 27 червня – 162 935 українських біженців; у Румунії на 2 липня – 137 130 шукачів прихистку.

У Німеччині станом на 25 червня перебувало 1 076 680 біженців з України. У Сполученому Королівстві (на 26 липня) – 206 700 українців. В Іспанії та Італії приблизно однакова кількість українських біженців – 183 980 та 183 685 відповідно.

На прихисток для українців європейські країни витратили понад 43 млрд євро, повідомили у Мінреінтеграції. Найбільше витратила Польща – понад 12 млрд євро. Німеччина – 11 млрд євро. Далі йдуть Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

Водночас за останніми даними ООН від 31 грудня 2022, до Росії потрапили 1 275 315 українців. У Білорусі на 1 травня 2023 року зареєстрували 27 675 біженців з України.

Внутрішні переселенці

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), від початку повномасштабної війни понад 7,1 млн українців полишили свої домівки, проте не виїхали за межі України.

Загиблі цивільні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) із 24 лютого 2022-го до 18 червня 2023 року зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в Україні: 9 083 загиблих і 15 779 поранених. Зокрема, 20 073 жертви (7 072 загиблих і 13 001 поранений) на території, яка контролюється українським урядом;

4 789 жертв (2 011 загиблих і 2 778 поранених) на території, окупованій Російською Федерацією.

За даними ювенальних прокурорів, станом на 7 липня офіційно відомо про загибель 494 дітей і поранення 1 051. Крім того, 725 дітей вважаються зниклими безвісти, а 19 493 дитини депортовані до Росії. Російська влада незаконно передала під “попередню опіку” 1184 українських дітей.

Проте вдалося розшукати 14 543 дитини та повернути 380.

Воєнні злочини Росії

Станом на 7 липня Офіс генерального прокурора зареєстрував 97 060 воєнних злочинів російських військових та українських зрадників. Найбільше злочинів – за статтею порушення законів і звичаїв війни. СБУ від початку війни викрила 3200 зрадників і колаборантів.

Крім того, зареєстровано 17 019 злочинів проти національної безпеки.

94 220 – це порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 ККУ);

74 – планування, підготовка та ведення війни (ст. 437 ККУ);

60 – пропаганда війни (ст. 436 ККУ);

2706 – інші злочини.

Військові втрати України й РФ

Ще у квітні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю для іспанського видання La Razon заявив, що втрати української армії у війні менші за кількість жертв лютневих землетрусів у Туреччині. Тоді внаслідок руйнівних підземних поштовхів загинуло понад 50 тис. осіб. Точну кількість загиблих воїнів ЗСУ Резніков відмовився назвати.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну і станом на 7 липня російська армія втратила вбитими 232 810 осіб. Також окупанти у боях втратили щонайменше 17 410 одиниць важкої техніки, 315 військових літаків та 309 гелікоптерів. Крилатих ракет у росіян – мінус 1 271.

Морський флот РФ скоротився на 18 кораблів і катерів. Згадаймо, наприклад, флагман Москва.

Матеріальні збитки держави від війни

Від початку війни Київська школа економіки (KSE) разом з Офісом президента, Міністерством економіки, Національним банком та іншими структурами фіксує матеріальні збитки, завдані нашій державі.

Так, підрив Каховської ГЕС завдав Україні щонайменше $2 млрд прямих збитків.

Станом на 30 червня втрат зазнав житловий фонд населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей: 49 і 31 відповідно. На Миколаївщині підтоплено понад 500 приватних будинків. У Херсонській області точно визначити, скільки пошкоджено і зруйновано житлових будинків, неможливо, а все через часткову окупацію області.

Прямі збитки від затоплення приватних будинків та інфраструктури оцінюються в $950 млн, основна частина з яких припадає на окупований лівий берег Дніпра.

За даними Київської школи економіки та Світового банку, станом на жовтень 2022 року прямі збитки України від повномасштабної війни становили близько 450 млрд доларів.

Прем’єр Денис Шмигаль 26 квітня заявив, що тільки на контрольованій території України наші збитки становлять понад 400 млрд євро. Він наголосив, що після звільнення всієї території ця сума, ймовірно, подвоїться.

Скільки вдалося звільнити міст і сіл

6 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони України від початку російського вторгнення вдалося звільнити близько 1 900 населених пунктів.

Очільник держави наголосив, що це все завдяки потужній допомозі західних партнерів.

Попри те, що Збройним силам належить пройти ще дуже складний шлях до повної деокупації України, перемога однозначно буде за нами.

Стан економіки

За 2022 рік український ВВП скоротився на понад 30%. Це найстрімкіше падіння за роки незалежності України. Проте нашу країну продовжують ритмічно підтримувати міжнародні донори.

Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України зросли до майже $39 млрд, що є найвищим показником за всю історію нашої незалежності.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,286 млрд. З цієї суми:

$1,648 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;

$1,199 млрд – від США;

$886 млн – другий транш за програмою розширеного фінансування з МВФ;

$468,4 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$69,1 млн – від Світового банку;

$15,0 млн – від уряду Фінляндії.

Хто і як допомагає Україні

Від початку повномасштабної війни партнери України надали нам допомогу на 165 млрд євро, йдеться в оновленому дослідженні Кільського інституту світової економіки. Це й військова, і фінансова, і гуманітарна допомога від іноземних урядів і міжнародних фінансових інституцій.

За даними системи Ukraine Support Tracker, донорами України стали 40 країн, а також європейські інституції, МВФ і Світовий банк.

Військова допомога від США сягнула 42,8 млрд євро. Німеччина є другим найбільшим донором військової допомоги в абсолютному вираженні, вона збільшила свої військові зобов’язання на 3,26 млрд євро, або на 76%, до 7,5 млрд євро.

ЄС збільшив Європейський фонд миру двома додатковими траншами по 1 млрд євро кожен до загальної суми в 5,6 млрд євро. На весь 2023 рік Данія обіцяє військову підтримку на суму 1 млрд євро, зокрема додаткові танки Leopard 2. Польща пообіцяла два нових додаткових пакети військової допомоги на загальну суму 581 млн євро.

Віра у перемогу

Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на травень 2023 року 70% українців вважають себе щасливими.

Міжнародний республіканський інститут опитав 16,8 тис. респондентів у 21 місті України. За результатами від 74% до 90% українців заявили, що бачать своє майбутнє швидше обнадійливим.

За даними березневих опитувань, 97% українців вірять, що наша держава переможе у війні. Рівень віри в перемогу є приблизно однаковим серед регіонів і вікових груп.

Покарання для Росії

Зауважимо, що 3 липня у нідерландському місті Гаага розпочав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). До його складу входять представники України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду.

Це перший крок до трибуналу над злочинним кремлівським режимом.

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