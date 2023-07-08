Далі буде дуже важко, але після війни буде нова Україна – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков, підбиваючи підсумки 500 днів великої війни, заявив, що після перемоги, глибинних перетворень та потрясінь буде нова Україна.

– 500 днів повномасштабної війни…це шлях величезних жертв, які поки не вкладаються у голові. Мільйони людей за кордоном, частину з яких ми втратимо. Сотні тисяч вкрадених росіянами дітей, яких ми повинні врятувати. Десятки тисяч квадратних кілометрів вбитої природи, сотні знищених поселень, зруйнованих підприємств, знищених справ чийогось цілого життя. Тисячі загиблих…Тисячі доказів, що російський напад – це акт геноциду, – зазначив він .

Глава Міноборони зізнався також, що особисто для нього, це був час переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і водночас впевненості, що Україна переможе.

Зокрема він не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста, а населення такої великої може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану.

– Вперше мене це вразило, коли на перемовинах у Білорусі у березні 2022 року я пропонував російський стороні забрати тисячі тіл знищених солдат, розкиданих по наших лісах і полях. Вони не просто відмовилися від своїх – вони брехали один одному, що цих втрат немає. Щоб виправити цю моральну деградацію знадобляться десятиліття, – вважає Резніков.

Окрім того, ще одним усвідомлення, за його словами, стало те, що Україна десятиліттями жила зі штучно обмеженим обрієм, з багатьма ознаками “вивченої безпорадності”, яка стала ледь не частиною національного характеру.

На його думку, значною мірою це було наслідком безчесних дій щодо молодої демократії з боку тих, хто мав більше досвіду, та наших помилок.

– Ми віддали і розміняли багато такого, справжню ціну чого не усвідомлювали. Первородство на сочевичну юшку. Саме тому досягнення справжнього суверенітету, можливість спиратися на власні сили і за рахунок цього бути цінним союзником я вважаю одним з головних пріоритетів. Українці гідні набагато більшого. Це доводять наші воїни на полі бою, – вважає міністр оборони.

І зараз він переконаний, що Україна має справді великий потенціал, адже веде битву за право жити вільно і щасливо на свої землі, самостійно визначати майбутнє.

– Після війни це буде нова Україна. Або не буде ніякої. Ця думка періодично лунає, але не до кінця сприймається: зараз проходить остаточний розрив з радянською спадщиною. Причому, не тільки у нас – у Росії теж…Потрібні глибинні перетворення. Найближчим часом нас може очікувати багато потрясінь. Адже ми не тільки б’ємося з жорстоким ворогом. Ми виборюємо своє місце у світі і своє бачення перемоги. Великий світ – це конкуренція, – наголосив він.

Резніков впевнений, що далі буде дуже важко, буде тиск, втрати і руйнування, розчарування і зневіра, але це нормально, оскільки випробування насправді великі.

– Ми рухаємось вгору. Будьте певні – ми все здолаємо, у нас все вийде. У нас є справжні друзі, це багато важить. 500 днів тому ніхто б не повірив, що ми опинимось у точці, де перебуваємо зараз. Кожного дня ми просуваємось. Саме тому так багато бажаючих штовхнути на хибний шлях, – підсумував глава Міноборони.

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