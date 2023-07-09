Боїться війни з РФ. Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ

Німеччина має намір наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може призвести до війни блоку з РФ.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело в організації.

За словами інсайдера видання, Берлін скористається самітом НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11—12 липня, щоб закликати інші країни зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про членство.

– Берлін стримано ставиться до можливості запропонувати (Україні – Ред.) негайне членство. Йому потрібен процес і час для розробки гарантій, які по суті заблокують членство… Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю 5, – сказало джерело The Telegraph.

Згідно з пунктом статті 5 НАТО, будь-яка держава-член, що зазнала нападу зовнішнього агресора, має право вимагати військового втручання від інших союзників.

Раніше у The Washington Post повідомляли, що держави НАТО поки не визначилися остаточно, що можна запропонувати Україні під час майбутнього саміту, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня

Джерело : The Telegraph

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