Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень

З початку великої війни ДБР викрило десятки компаній, кінцевими бенефіціарами яких є підсанкційні російські олігархи з найближчого оточення Путіна. Йдеться зокрема про братів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаску та Євгена Гінера.

У власність України за рішенням ВАКС націоналізовано наступні активи:

ТОВ Глухівський кар’єр кварцитів та ТОВ Миколаївський глиноземний завод (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);

ТРЦ Ocean Plaza, орієнтовною вартістю понад $350 млн (Ротенберги);

88,89% акцій АТ Перший інвестиційний банк (Гінер).

Окрім того, націоналізовано різні частки та майно росіян в інших стратегічних галузях. Зокрема, 100% ТОВ Авангард-Віларті, яке, окрім Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД, володіє компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% Інвестиційниого союзу Либідь.

Структури, підконтрольні Дерипасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Націоналізовано також активи росіян Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька.

За даними ДБР, наразі ВАКС розглядає питання націоналізації ще кількох активів:

Рівнеобленерго (93,2%);

Херсонобленерго (99,9%);

Чернівціобленерго (96,8%);

Житомиробленерго (95,5%);

Кіровоградобленерго (72,9%);

сім готелів та два ТРЦ загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Фото: Ocean Plaza

Джерело : ДБР

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