Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень
З початку великої війни ДБР викрило десятки компаній, кінцевими бенефіціарами яких є підсанкційні російські олігархи з найближчого оточення Путіна. Йдеться зокрема про братів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаску та Євгена Гінера.
У власність України за рішенням ВАКС націоналізовано наступні активи:
- ТОВ Глухівський кар’єр кварцитів та ТОВ Миколаївський глиноземний завод (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);
- ТРЦ Ocean Plaza, орієнтовною вартістю понад $350 млн (Ротенберги);
- 88,89% акцій АТ Перший інвестиційний банк (Гінер).
Окрім того, націоналізовано різні частки та майно росіян в інших стратегічних галузях. Зокрема, 100% ТОВ Авангард-Віларті, яке, окрім Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД, володіє компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% Інвестиційниого союзу Либідь.
Структури, підконтрольні Дерипасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.
Націоналізовано також активи росіян Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька.
За даними ДБР, наразі ВАКС розглядає питання націоналізації ще кількох активів:
- Рівнеобленерго (93,2%);
- Херсонобленерго (99,9%);
- Чернівціобленерго (96,8%);
- Житомиробленерго (95,5%);
- Кіровоградобленерго (72,9%);
- сім готелів та два ТРЦ загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).
Фото: Ocean Plaza