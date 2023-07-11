Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень

Ocean Plaza

З початку великої війни ДБР викрило десятки компаній, кінцевими бенефіціарами яких є підсанкційні російські олігархи з найближчого оточення Путіна. Йдеться зокрема про братів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаску та Євгена Гінера.

У власність України за рішенням ВАКС націоналізовано наступні активи:

  • ТОВ Глухівський кар’єр кварцитів та ТОВ Миколаївський глиноземний завод (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);
  • ТРЦ Ocean Plaza, орієнтовною вартістю понад $350 млн (Ротенберги);
  • 88,89% акцій АТ Перший інвестиційний банк (Гінер).

Окрім того, націоналізовано різні частки та майно росіян в інших стратегічних галузях. Зокрема, 100% ТОВ Авангард-Віларті, яке, окрім Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД, володіє компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% Інвестиційниого союзу Либідь.

Структури, підконтрольні Дерипасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Націоналізовано також активи росіян Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька.

За даними ДБР, наразі ВАКС розглядає питання націоналізації ще кількох активів:

  • Рівнеобленерго (93,2%);
  • Херсонобленерго (99,9%);
  • Чернівціобленерго (96,8%);
  • Житомиробленерго (95,5%);
  • Кіровоградобленерго (72,9%);
  • сім готелів та два ТРЦ загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).
Читайте також
Україна націоналізує майно друга Путіна Аркадія Ротенберга, серед якого ТРЦ Ocean Plaza
Ocean Plaza

Фото: Ocean Plaza

Джерело: ДБР
Ocean Plaza, Війна в Україні, ДБР, Російська агресія, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У зоні бойових дій загинув вихованець львівських Карпат Барчишин
Григорій Барчишин
ЗРК Patriot і танки Leopard. Німеччина оголосить про новий пакет допомоги Україні – ЗМІ
Patriot
Погрожували спалити та додавали в кашу мишачий послід – українки про російський полон
Полон
Для підтримки контрнаступу ЗСУ: Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії
Еммануель Макрон
НАТО, зброя і програш РФ: Подоляк уточнив, про що Зеленський говоритиме з Байденом
Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень
Відео
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України

Перший заступник директора Центру Нова Європа Сергій Солодкий пояснив, який результат саміту НАТО у Вільнюсі можна буде вважати перемогою для України.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (10.07.2023)
Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (10.07.2023)
Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (10.07.2023)
Ocean Plaza, заводи та банк: націоналізовано майно російських олігархів на мільярди гривень
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь