Після атак РФ: в Україні вже відновили до 60% електромереж
В Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж. Вони зазнали пошкоджень під час масованих атак РФ, під час яких агресор застосовував як ракети, так і дрони.
Про це повідомив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що енергетика є одним із пріоритетів швидкого відновлення України.
– Продовжуємо кампанію з її відбудови… Національна компанія Укренерго виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж, – наголосив прем’єр.
Шмигаль запевнив, що в цьому питанні все відбувається “чітко в межах графіків”.
Так, від початку 2023 року вдалося відремонтувати 14,5 тис. км повітряних ліній, а також низку підстанцій та електрообладнання. Влада працює над забезпеченням посиленого захисту енергооб’єктів.
– У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності, – зазначив Шмигаль, уточнивши, що таке завдання отримало Міністерство енергетики.
Крім того, до зими готують і теплоенергетику. Йдеться про ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій. За словами Шмигаля, вони відбуваються в плановому режимі.
За даними української воєнної розвідки, РФ зараз вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, зокрема через супутникові знімки. Агресор готується до нових ракетних ударів.