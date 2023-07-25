Після атак РФ: в Україні вже відновили до 60% електромереж

В Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж. Вони зазнали пошкоджень під час масованих атак РФ, під час яких агресор застосовував як ракети, так і дрони.

Про це повідомив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що енергетика є одним із пріоритетів швидкого відновлення України.

– Продовжуємо кампанію з її відбудови… Національна компанія Укренерго виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж, – наголосив прем’єр.

Шмигаль запевнив, що в цьому питанні все відбувається “чітко в межах графіків”.

Так, від початку 2023 року вдалося відремонтувати 14,5 тис. км повітряних ліній, а також низку підстанцій та електрообладнання. Влада працює над забезпеченням посиленого захисту енергооб’єктів.

– У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності, – зазначив Шмигаль, уточнивши, що таке завдання отримало Міністерство енергетики.

Крім того, до зими готують і теплоенергетику. Йдеться про ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій. За словами Шмигаля, вони відбуваються в плановому режимі.

За даними української воєнної розвідки, РФ зараз вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, зокрема через супутникові знімки. Агресор готується до нових ракетних ударів.

Джерело : Урядовий портал

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