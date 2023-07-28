Підвищують ризики: окупанти розігріли один атомний енергоблок ЗАЕС до небезпечних параметрів
Російські окупанти розігріли один атомний блок Запорізької АЕС до параметрів запуску. Такі дії підвищують ризики ядерної небезпеки.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.
Він наголосив, що Запорізька АЕС продовжує бути військовою базою росіян.
Окупаційне керівництво станції не виконує вимоги Енергоатома і Державного ядерного регулятора України щодо виведення всіх енергоблоків в режим “холодного зупину”.
– Четвертий енергоблок переведений в гарячий стан, а п’ятий – в холодний. Це означає, що енергоблок розігрітий до нормальних параметрів і з такого стану далі можна запустити реактори, – сказав Котін під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.
Він пояснив, що на сьогодні у росіян немає таких можливостей через те, що електроліній не достатньо, щоб передавати вироблену енергоблоком електрику.
– В гарячому стані він (четвертий енергоблок – Ред.) забирає електроенергію від енергосистеми України, за рахунок цього працюють насоси, які гріють воду. З цієї води в першому контурі виробляється пара, і вона потім використовується для власних потреб ЗАЕС, – зазначив керівник Енергоатому.
Котін наголосив, що російські окупанти підвищують ризики і порушують всі ліцензії, які видає атомний регулятор України. Також він підтвердив інформацію про замінування станції.
– Вони замінували всі підходи і всі під’їзні шляхи, і сам майданчик станції. Зараз це побачило навіть МАГАТЕ і в офіційних звітах фактично надало цю інформацію, – додав Котін.
Нагадаємо, під час обходу 23 липня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії у буферній зоні Запорізької АЕС.
Фото: Енергодар
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