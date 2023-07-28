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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Підвищують ризики: окупанти розігріли один атомний енергоблок ЗАЕС до небезпечних параметрів

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Російські окупанти розігріли один атомний блок Запорізької АЕС до параметрів запуску. Такі дії підвищують ризики ядерної небезпеки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Він наголосив, що Запорізька АЕС продовжує бути військовою базою росіян.

Окупаційне керівництво станції не виконує вимоги Енергоатома і Державного ядерного регулятора України щодо виведення всіх енергоблоків в режим “холодного зупину”.

– Четвертий енергоблок переведений в гарячий стан, а п’ятий – в холодний. Це означає, що енергоблок розігрітий до нормальних параметрів і з такого стану далі можна запустити реактори, – сказав Котін під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

Він пояснив, що на сьогодні у росіян немає таких можливостей через те, що електроліній не достатньо, щоб передавати вироблену енергоблоком електрику.

– В гарячому стані він (четвертий енергоблок – Ред.) забирає електроенергію від енергосистеми України, за рахунок цього працюють насоси, які гріють воду. З цієї води в першому контурі виробляється пара, і вона потім використовується для власних потреб ЗАЕС, – зазначив керівник Енергоатому.

Котін наголосив, що російські окупанти підвищують ризики і порушують всі ліцензії, які видає атомний регулятор України. Також він підтвердив інформацію про замінування станції.

– Вони замінували всі підходи і всі під’їзні шляхи, і сам майданчик станції. Зараз це побачило навіть МАГАТЕ і в офіційних звітах фактично надало цю інформацію, – додав Котін.

Нагадаємо, під час обходу 23 липня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії у буферній зоні Запорізької АЕС.

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Фото: Енергодар

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