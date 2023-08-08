Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пакунок малюка 2023: як оформити компенсацію онлайн
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва

Дар’я Філіп’єва
Фото: Pixabay

На фронті загинула українська парамедикиня Дар’я Філіп’єва, яка за час своєї служби врятувала сотні життів українських воїнів.

Про її загибель повідомив журнал Wonderzine Україна в Instagram.

У матеріалі для видання, яке вийшло кілька тижнів тому, Дар’я розповідала, що підписала контракт із ЗСУ у 2019 році, бо хотіла зробити вагомий внесок у боротьбу своєї країни проти окупантів.

Тоді вона зізналася, що вибрала професію бойової медикині, хоча думала й про стрілецькі посади.

— Звісно, я нікому не бажаю потрапити у свої руки. І завжди, коли ми перебуваємо на бойовому виїзді чи на навчаннях, молюся, щоб мої навички не знадобилися, щоб у всіх усе було добре. Не хочу нікого втрачати, – сказала під час інтерв’ю Філіп’єва.

За її словами, вона не боялася крові до армії й не стала більш чутливою пізніше. Однією з причин, чому обрала професію бойової медикині, називала власну здатність повністю абстрагуватися від страждань пораненого, від самого поранення й спокійно працювати.

Дар’я Філіп’єва

Фото: Facebook/Ariana von Stahl

Вона була старшою бойовою медикинею аеромобільної роти. Дар’я відповідала за стабілізацію поранених, передавання їх на медичну евакуацію та мала низку справ поза бойовим виїздом.

Окрім того, вона проводила заняття з тактичної медицини та займалася забезпеченням роти, спілкуючись із волонтерами. Її нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест.

ЗМІ пишуть, що Філіп’єва родом із Сум, але останні роки мешкала у Києві. Освіту здобула у Сумському державному університеті. За швидку реакцію мала позивний Блискавка.

Читайте також
Двоє дітей залишилися без батька: під час ліквідації наслідків атаки на Старокостянтинів загинув рятувальник
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва

Війна в Україні, Медики
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ створили на Сході систему ППО, яка не дозволяє окупантам панувати в повітрі – Череватий
ПЗРК Джавелін війна ППО
РФ вгатила чотирма авіабомбами по Харківщині: є загиблі та поранені
Кругляківка Харківської області
Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва
Маляр: Окупанти на Херсонщині інсценували відведення військ, щоб розговорити патріотів
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва
Ближче до зими: Генштаб Естонії про просування українських військ
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва
Відео
Один із символів національного спротиву: чому усі так полюбили Javelin

Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin під час великої війни не лише добре зарекомендував себе у бойових умовах, а й став одним із найвідоміших символів нашої оборони та спротиву російським окупантам.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (08.08.2023)
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (07.08.2023)
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (07.08.2023)
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (07.08.2023)
Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь