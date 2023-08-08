Підписала контракт із ЗСУ ще у 2019 році: на війні загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва

На фронті загинула українська парамедикиня Дар’я Філіп’єва, яка за час своєї служби врятувала сотні життів українських воїнів.

Про її загибель повідомив журнал Wonderzine Україна в Instagram.

У матеріалі для видання, яке вийшло кілька тижнів тому, Дар’я розповідала, що підписала контракт із ЗСУ у 2019 році, бо хотіла зробити вагомий внесок у боротьбу своєї країни проти окупантів.

Тоді вона зізналася, що вибрала професію бойової медикині, хоча думала й про стрілецькі посади.

— Звісно, я нікому не бажаю потрапити у свої руки. І завжди, коли ми перебуваємо на бойовому виїзді чи на навчаннях, молюся, щоб мої навички не знадобилися, щоб у всіх усе було добре. Не хочу нікого втрачати, – сказала під час інтерв’ю Філіп’єва.

За її словами, вона не боялася крові до армії й не стала більш чутливою пізніше. Однією з причин, чому обрала професію бойової медикині, називала власну здатність повністю абстрагуватися від страждань пораненого, від самого поранення й спокійно працювати.

Вона була старшою бойовою медикинею аеромобільної роти. Дар’я відповідала за стабілізацію поранених, передавання їх на медичну евакуацію та мала низку справ поза бойовим виїздом.

Окрім того, вона проводила заняття з тактичної медицини та займалася забезпеченням роти, спілкуючись із волонтерами. Її нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест.

ЗМІ пишуть, що Філіп’єва родом із Сум, але останні роки мешкала у Києві. Освіту здобула у Сумському державному університеті. За швидку реакцію мала позивний Блискавка.

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