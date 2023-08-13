Не просто ж так перекривають рух – Ігнат про вибухи біля Кримського мосту

У Повітряних силах поки не можуть прокоментувати обставини й наслідки вибухів у тимчасово окупованому Криму 12 серпня. Однак зазначають, що “рух просто так не перекривають”.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.

– Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це ефект маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух, – сказав він.

Водночас Ігнат припускає, що подібні інциденти в Криму, ймовірно, відбуватимуться й надалі, оскільки безпілотні літальні апарати розвиваються.

12 серпня двічі за день на незаконно збудованому Кримському мосту лунали вибухи.

Джерело: телемарафон

Фото: Медіа Центр Україна

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