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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не просто ж так перекривають рух – Ігнат про вибухи біля Кримського мосту

Не просто ж так перекривають рух – Ігнат про вибухи біля Кримського мосту

У Повітряних силах поки не можуть прокоментувати обставини й наслідки вибухів у тимчасово окупованому Криму 12 серпня. Однак зазначають, що “рух просто так не перекривають”.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.

– Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це ефект маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух, – сказав він.

Водночас Ігнат припускає, що подібні інциденти в Криму, ймовірно, відбуватимуться й надалі, оскільки безпілотні літальні апарати розвиваються.

12 серпня двічі за день на незаконно збудованому Кримському мосту лунали вибухи.

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Джерело: телемарафон

Фото: Медіа Центр Україна

Війна в Україні, Крим, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
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