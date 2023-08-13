Не просто ж так перекривають рух – Ігнат про вибухи біля Кримського мосту
У Повітряних силах поки не можуть прокоментувати обставини й наслідки вибухів у тимчасово окупованому Криму 12 серпня. Однак зазначають, що “рух просто так не перекривають”.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.
– Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це ефект маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух, – сказав він.
Водночас Ігнат припускає, що подібні інциденти в Криму, ймовірно, відбуватимуться й надалі, оскільки безпілотні літальні апарати розвиваються.
12 серпня двічі за день на незаконно збудованому Кримському мосту лунали вибухи.
Джерело: телемарафон
Фото: Медіа Центр Україна
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко