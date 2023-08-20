Осінній Рамштайн відбудеться у вересні в Німеччині– Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков, в інтерв’ю журналістці Андріані Кучер, анонсував 15-ту зустріч у форматі Рамштайн, яка відбудеться з 17 по 24 вересня – очно.
Він зазначив, що пріоритетними зустрічі будуть питання надання систем протиповітряної оборони, зокрема авіації.
– Пріоритетом номер один є протиповітряна оборона, з усіма її складовими… плюс авіація, як частина ППО. Друге, це артилерія та амуніція, боєприпаси. Третя річ, це, як я кажу, сталевий кулак, бронетехніка, всіх видів… і всі види запчастин до неї… Ну, і природно, підготовка наших військовослужбовців, оновлення бригад, формування нових бригад, – сказав міністр.
Резніков наголосив, що осінній Рамштайн дуже важливий, тому що Україна буде комунікувати своє бачення майбутнього і на наступні роки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов