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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Осінній Рамштайн відбудеться у вересні в Німеччині– Резніков

Осінній Рамштайн відбудеться у вересні в Німеччині– Резніков
Фото: Факти ICTV

Міністр оборони України Олексій Резніков, в інтерв’ю журналістці Андріані Кучер, анонсував 15-ту зустріч у форматі Рамштайн, яка відбудеться з 17 по 24 вересня – очно.

Він зазначив, що пріоритетними зустрічі будуть питання надання систем протиповітряної оборони, зокрема авіації.

– Пріоритетом номер один є протиповітряна оборона, з усіма її складовими… плюс авіація, як частина ППО. Друге, це артилерія та амуніція, боєприпаси. Третя річ, це, як я кажу, сталевий кулак, бронетехніка, всіх видів… і всі види запчастин до неї… Ну, і природно, підготовка наших військовослужбовців, оновлення бригад, формування нових бригад, – сказав міністр.

Резніков наголосив, що осінній Рамштайн дуже важливий, тому що Україна буде комунікувати своє бачення майбутнього і на наступні роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

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Осінній Рамштайн відбудеться у вересні в Німеччині– Резніков

Олексій Резніков, Рамштайн, Україна
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