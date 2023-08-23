За добу ЗСУ спалили понад 70 одиниць техніки РФ та знищили 480 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 258 820 своїх військових, з них 480 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 23.08.23:
- танків ‒ 4373 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12) од,
- артилерійських систем – 5318 (+23) од,
- РСЗВ – 722 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 491 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1406 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 800 (+3).
Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що просування українських військ у районі Роботиного Запорізької області наближає ЗСУ до початку операцій проти другої лінії оборони РФ, яка може бути відносно слабшою за першу.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш