За добу ЗСУ спалили понад 70 одиниць техніки РФ та знищили 480 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 258 820 своїх військових, з них 480 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 23.08.23:

танків ‒ 4373 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12) од,

артилерійських систем – 5318 (+23) од,

РСЗВ – 722 (+1) од,

засобів ППО ‒ 491 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12),

крилатих ракет ‒ 1406 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 800 (+3).

Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що просування українських військ у районі Роботиного Запорізької області наближає ЗСУ до початку операцій проти другої лінії оборони РФ, яка може бути відносно слабшою за першу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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