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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 26.08.2023 – ситуація на фронті

військові війна

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 26.08.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 26 серпня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
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Карта бойових дій на 26.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
Карта бойових дій на 26.08.2023 – ситуація на фронті
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