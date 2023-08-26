Карта бойових дій на 26.08.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 26.08.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

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