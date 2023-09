Воллес про відставку Резнікова: Без вас ми не розблокували б міжнародну підтримку

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відреагував на майбутню відставку Олексія Резнікова, відзначивши його значний внесок у розблокування військової підтримки України.

Відповідне звернення Воллес оприлюднив у соцмережі X (колишній Twitter).

Він зазначив, що мало хто насправді знає внесок Резнікова у боротьбу України з агресією РФ.

@oleksiireznikov Good luck Oleksii! You have been fantastic for Ukraine. From the very start we worked together and without you we couldn’t have unlocked the international support! Few will know your full contribution during this war but for those of us who do – Thank you

