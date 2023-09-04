Воллес про відставку Резнікова: Без вас ми не розблокували б міжнародну підтримку

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відреагував на майбутню відставку Олексія Резнікова, відзначивши його значний внесок у розблокування військової підтримки України.

Відповідне звернення Воллес оприлюднив у соцмережі X (колишній Twitter).

Він зазначив, що мало хто насправді знає внесок Резнікова у боротьбу України з агресією РФ.

– Успіхів Олексію! Ви були фантастичним для України. Від самого початку ми працювали разом, і без вас ми не змогли б розблокувати міжнародну підтримку! Мало хто знатиме про ваш повний внесок протягом цієї війни, але від тих із нас, хто знає, – дякую, – наголосив британський політик.

@oleksiireznikov Good luck Oleksii! You have been fantastic for Ukraine. From the very start we worked together and without you we couldn’t have unlocked the international support! Few will know your full contribution during this war but for those of us who do – Thank you — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 4, 2023

Як відомо, минулого тижня Бен Воллес також подав у відставку з посади міністра оборони Британії. Його замінив Грант Шеппс, який до того обіймав посаду міністра енергетичної безпеки.

Тоді Олексій Резніков дякував Воллесу за неоціненну допомогу нашій державі.

– Його енергія та самовідданість дозволили реалізувати найсміливіші плани та мобілізувати критично необхідні ресурси в потрібний момент. Він подав приклад. Його авторитет надихнув інші країни долучитися до допомоги Україні, – зазначав Резніков.

Він додав, що військова допомога Великої Британії допомогла нашій країні відбити першу хвилю агресії РФ, розпочати переозброєння української армії зброєю зразка НАТО та піти в наступ.

I want to thank my friend and colleague @BWallaceMP for everything he has done for Ukraine while in his position. His energy and dedication have allowed the boldest plans to be realized, and have enabled critically-needed resources to be mobilized at the right moments. He has led… pic.twitter.com/VSfqnFljJK — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 31, 2023

Як відомо, чутки про можливу відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони за час повномасштабної війни виникали кілька разів.

Вони поновилися на тлі нещодавнього розслідування ЗМІ про начебто закупівлі Міністерством оборони літніх курток за ціною зимових для військових. У міністерстві це спростували і навели власні докази.

4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Він пояснив, що зробив це “на виконання рішення президента Володимира Зеленського”.

Замість Резнікова Міністерство оборони може очолити голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

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