За участі України: сім країн проведуть спільні військові навчання у Чорному морі
Військово-морські сили США та Румунії проведуть спільні військові навчання Sea Breeze 23.3 у Чорному морі та дельті Дунаю з 11 по 15 вересня. Участь братиме й Україна.
Про це повідомила пресслужба ВМС Румунії.
Головною метою навчань заявлено “розвиток оперативної та тактичної сумісності країн-учасниць у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, для забезпечення свободи судноплавства”.
До Sea Breeze-23 також будуть залучені військовослужбовці з Болгарії, Франції, Великої Британії і Туреччини.
З боку Румунії у навчаннях братимуть участь військові кораблі, допоміжні судна, бронетранспортери-амфібії, а також сапери та морська піхота.
США відправлять на навчання морський патрульний і розвідувальний літак P-8 Poseidon та водолазів, які спеціалізуються на знешкодженні бомб.
Інші країни залучать водолазів, саперів та профільних представників штабів.
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