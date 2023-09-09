За участі України: сім країн проведуть спільні військові навчання у Чорному морі

Військово-морські сили США та Румунії проведуть спільні військові навчання Sea Breeze 23.3 у Чорному морі та дельті Дунаю з 11 по 15 вересня. Участь братиме й Україна.

Про це повідомила пресслужба ВМС Румунії.

Головною метою навчань заявлено “розвиток оперативної та тактичної сумісності країн-учасниць у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, для забезпечення свободи судноплавства”.

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До Sea Breeze-23 також будуть залучені військовослужбовці з Болгарії, Франції, Великої Британії і Туреччини.

З боку Румунії у навчаннях братимуть участь військові кораблі, допоміжні судна, бронетранспортери-амфібії, а також сапери та морська піхота.

США відправлять на навчання морський патрульний і розвідувальний літак P-8 Poseidon та водолазів, які спеціалізуються на знешкодженні бомб.

Інші країни залучать водолазів, саперів та профільних представників штабів.

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