Зброя, здатна переламати хід війни: чому Україна прагне отримати ракети ATACMS

Американські далекобійні ракети ATACMS перебувають у фокусі уваги України протягом багатьох місяців повномасштабної війни. Київ неодноразово закликав Вашингтон передати це озброєння, яке допоможе вражати об’єкти в глибокому тилу армії РФ.

Для США питання ATACMS було своєрідною “червоною лінією”. Останнім часом намітилися деякі зрушення, проте Вашингтон поки що не дав “зелене світло”.

Чому ракети ATACMS важливі для України та які переваги нададуть в умовах війни – далі в матеріалі.

Чому Україні важливо отримати ракети ATACMS

Як зазначав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ці ракети допоможуть створити ефект “довгої руки” та нищити логістику ворога в тилу.

– Це “дальня рука”, яка не залишає ворогу шансів, знищує його тилові пункти управління, командні пункти, склади з боєприпасами… Діставати ворога, далеко перебивати його логістичні шляхи – це ключ до нашого успіху, як і перевага в повітрі, – заявляв він в ефірі телемарафону Єдині новини.

До того ж ATACMS допомогли б боротися з ракетними атаками РФ по мирних містах та інфраструктурних об’єктах. Адже можна не лише нищити ворожі ракети в повітрі, а й їхні пускові установки та носії.

Ігнат пояснював, що нам потрібні засоби, щоб знищувати в окупованому Криму берегові ракетні комплекси Бастіон, з яких РФ запускає надзвукові ракети Онікс, та інші ЗРК. Крім того, можна було б вражати кораблі Чорноморського флоту РФ у кримських портах.

– Це буде значно ефективніше. І для цього нам потрібна далекобійна зброя: це системи ATACMS, винищувачі F-16, – розповідав речник.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV виділив три ключові переваги, які б надали Україні ATACMS:

1. Це ракета, яка летить по балістичній траєкторії, тому окупантам буде важче її збивати засобами ППО.

– Їх не так багато з російського боку, які, мабуть, можуть протидіяти. Хіба С-400 Тріумф. Але це доволі-таки дорогі комплекси, які не всюди перекривають повітряний простір. Тому ATACMS важко збивати, – розповів експерт.

Водночас і ракети Storm Shadow здатні ефективно обходити російську ППО, оскільки летять на наднизьких висотах (30-40 м), огинаючи рельєф. Тобто вони практично “невидимі” для ППО ворога.

2. Ракети ATACMS – потужна зброя, яка дає можливість руйнувати об’єкти ворога в тилу, як-от склади з боєприпасами, місця розміщення техніки і сили.

3. Комбінований спосіб застосування різних типів ракет (крилатих Storm Shadow, SCALP і балістичних ATACMS), а також безпілотників дозволить дезорієнтувати ППО ворога і як наслідок – вражати більше цілей.

Військовий експерт Михайло Жирохов звернув увагу, що ракети MGM-140 ATACMS мають дальність ураження до 300 км. Це більше, ніж ті засоби, які зараз мають Збройні сили України. Наприклад, крилаті ракети Storm Shadow/SCALP мають дальність у районі 250 км.

– Тому на 40-50 км більше (у ATACMS, – Ред.). Для комунікацій росіян, для логістики це буде гірше. Вони постійно відтягують логістику від фронту. І коли будуть ракети на 300 км, вони будуть змушені піти ще далі, – зазначив Жирохов у коментарі Фактам ICTV.

Куди зможуть діставати ATACMS

Ці ракети здатні вдарити в будь-яку точку в радіусі до 300 км довкола місця запуску.

На сайті виробника – американської компанії Lockheed Martin сказано, що керована ракета великої дальності ATACMS “дає оперативним командирам негайну вогневу міць для перемоги в глибокому бою”.

Для розуміння: протяжність території тимчасово окупованого Криму з півночі на південь – з адміністративного кордону з материковою Україною на Перекопському перешийку до мису Сарич (найпівденнішої точки) – становить понад 200 км.

А відстань від Перекопського перешийку до мису Фонар – крайньої східної точки Кримського півострова – близько 250 км.

– Якщо весь Кримський півострів з півночі на південь – понад 200 км, і в межах 100-120 км окупована територія (на материковій частині України, – Ред.), не більше, то порахуйте, куди ми можемо досягнути. Далі, ніж середина Кримського півострова, який нафарширований технікою і зброєю, – наголосив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Петро Черник.

Водночас у мережі публікували мапу, згідно з якою ATACMS із лінії фронту зможуть вражати цілі ворога на всіх тимчасово окупованих територіях України – у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму.

В зоні досяжності ракет буде незаконно збудований Керченський (Кримський міст), який сполучає українських півострів із територією РФ.

Range of ATACMS 300 km missiles when fired from Ukraine’s frontline ATACAMS will be able to hit targets in all of Ukraine even Crimea, most of Belarus, and a significant part of Russia with M270’s and HIMARS ???????? The Crimean Bridge will be in range#UkraineWar #Ukraine #HIMARS pic.twitter.com/UQmIUvBjmS — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 18, 2022

ATACMS зможуть навіть влучати у цілі на території Росії та Білорусі. Однак варто одразу зауважити, що навряд чи західні союзники дозволять подібне використання ракет.

Також слід уточнити, що цю мапу публікували в липні 2022 року, тобто до звільнення більшої частини Харківщини та лівобережжя Херсонщини.

Як пояснив у коментарі виданню Insider колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес, ATACMS стануть загрозою для всіх штабів та логістичних об’єктів РФ на окупованих територіях. Наприклад, якщо ці ракети будуть випущені з міста Одеса, вони можуть вразити військові кораблі РФ у Севастополі.

– Росіяни мають більше живої сили та артилерії. І це дуже централізована система командування та контролю. Таким чином, ви можете нейтралізувати єдину перевагу росіян, знищивши штаб-квартиру та логістичну базу, – заявив Годжес.

Чому Storm Shadow і SCALP недостатньо

Потрібно розуміти, що ATACMS – тактична балістична ракета класу земля – земля. Має дальність застосування до 300 км. Кожна ракета міститься в транспортно-пусковому контейнері.

Пусковими установками для ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та реактивні артилерійські системи M142 HIMARS. Обидва види РСЗВ вже є на озброєнні України.

Водночас британські Storm Shadow та їх французький аналог SCALP – це крилаті ракети класу повітря – земля, запускаються з літаків. Дальність ураження може перевищувати 250 км (тобто менше, ніж у ATACMS).

Французький та британські варіанти ракети загалом ідентичні. Відмінності можуть полягати в програмному забезпеченні та літаках-носіях. Storm Shadow/SCALP сумісні з літаками Tornado, Rafale, Mirage 2000 та Eurofighter Typhoon.

В Україні їх, імовірно, адаптували до бомбардувальників Су-24.

Аналітики профільного військового порталу Defence Express звертали увагу, що Storm Shadow у деяких моментах можуть бути навіть кращі, ніж ATACMS. Йдеться про бойову частину.

У Storm Shadow її вага становить 450 кг. Тоді як в останніх модифікаціях ракет ATACMS осколково-фугасна бойова частина важить 227 кг.

Більш потужною бойовою частиною (560 кг) характеризуються старіші версії ATACMS (М39). Це касетна бойова частина з 950 уражаючими елементами, здатна накривати велику територію. Проте ця перша версія ракети мала дальність у 165 км.

Наступна “касетна” версія ATACMS мала слабшу бойову частину (160 кг), проте дальність уже сягала 300 км.

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, Україні найбільш цікаві саме касетні ракети ATACMS. Вони є ідеальним засобом для ураження російських авіабаз та гелікоптерних майданчиків.

– Великі скупчення цілей, які важко вразити Storm Shadow, SCALP або іншими крилатими ракетами. Тому що на кожну ціль необхідно витратити одну ракету, а касетний ATACMS впорається за значну кількість ракет, – розповідав експерт.

Питання в тому, що США зняли касетні ATACMS із виробництва, коли почали переходити на осколково-фугасну бойову частину. Тому незрозуміло, скільки таких ракет залишилося на американських складах.

Попри ці нюанси, ATACMS мають низку дуже вагомих переваг.

Як пояснив Фактам ICTV військовий експерт Петро Черник, ATACMS перед запуском потребує нетривалої передстартової підготовки.

Крім того, установки HIMARS та М-270 дозволяють запустити більшу кількість цих ракет, ніж із літаків. А значить, можна вразити більше цілей військ РФ.

– Чому важливі саме ATACMS? Тому що всі ракети повітряного базування, та ж Storm Shadow чи зараз, можливо, буде Taurus – щоб завдати удару, її треба поставити на літак, він має піднятися в повітря, вийти на пускові рубежі, завдати удару й повернутися назад. Ці ракети інтегровані, найімовірніше, у Су-24, це доволі старенька машина, яка сама по собі потребує скаженої уваги. А ATACMS – готовий тубус, швидкість перезаряджання на HIMARS та М-270 – 15-20 хвилин. Розуміємо: дві ракети з літака і кілька десятків умовно за одиницю часу, – розповів Черник.

Експерт звернув увагу на ще одну дуже важливу деталь: швидкість крилатих ракет Storm Shadow становить близько 1 тис. км/год. А балістичні ATACMS можуть розганятися до швидкості 3 Маха (понад 3 тис. км/год). Тобто ATACMS мають суттєву перевагу в часі для знищення цілей.

– Якщо всі чинники скласти докупи, то ATACMS – це саме та зброя, яка б переламала хід війни, якби вона в нас з’явилася у великій кількості, – додав Петро Черник.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що союзники навряд чи надали Україні велику кількість Storm Shadow/SCALP, оскільки “їх не сотні тисяч на озброєнні західноєвропейських країн”. До того ж Україна має не так багато літаків для запуску цих ракет.

Тому ATACMS посилять і розширять можливості Сил оборони України завдавати ударів по ворогу. ЗСУ потрібна далекобійна зброя, і чим більше – тим краще.

Водночас експерт нагадав, що ATACMS – дуже дорога зброя, вартість однієї ракети може перевищувати $1 млн. А тому в разі схвалення США Україна навряд чи отримає сотні цих ракет.

На думку Жирохова, ATACMS можуть використовувати “для точкового ураження дуже важливих цілей”.

Коли Україні потрібні ATACMS

Військові експерти, з якими спілкувалися Факти ICTV, заявили, що ракети ATACMS потрібні вже зараз, зважаючи на контрнаступ ЗСУ.

За словами Петра Черника, чим швидше ми їх отримаємо, тим краще. Згоден із цим і Олександр Мусієнко.

– В армії кажуть: Потрібні на вчора. Тому я скажу, що вони потрібні вже, безумовно. Вони потрібні зараз. Якщо ми говоримо про контрнаступ, то пройти, знищити першу оборону ворога – це найскладніший і найважливіший етап. Я думаю, для цих ракет нашим командуванням і штабами на мапі вже давно визначені потенційні цілі для ураження, – заявив Мусієнко.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 серпня закликав партнерів не зволікати з постачанням ракет Taurus та ATACMS.

– Ракети великої дальності виявилися вирішальними. Ось чому Taurus та ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше… Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна, – наголосив він.

Кулеба також запевнив, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах українських кордонів, тобто ЗСУ не завдаватимуть ними ударів по території РФ.

Long-range missiles have proved crucial. This is why Taurus and ATACMS are essential for Ukraine’s success, and we ask partners to provide them as soon as possible. Both will be used solely inside our borders. The longer the missile range, the shorter the war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2023

ATACMS для України: на якому етапі дискусії щодо поставок

Ще в травні президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не відкидає ідею відправки нашій країні далекобійних ракет ATACMS. Водночас лунала і заява, що “Україні більше потрібні артилерійські снаряди, а не ATACMS”.

Наприкінці червня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела стверджувало, що Сполучені Штати близькі до затвердження поставок цих ракет.

На початку липня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що довкола ATACMS точаться дискусії, але рішення поки що немає.

– Є такі розмови, поки немає рішення… Мені здається, важливо спочатку зробити, а потім будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулося… Тому почекайте – не все одразу, – заявив глава держави після саміту НАТО у Вільнюсі.

Тим часом американські законодавці неодноразово закликали Білий дім схвалити постачання ATACMS і навіть внесли до Конгресу відповідну резолюцію.

Крім того, в Конгрес США подали законопроєкт про оборонний бюджет, у якому пропонувалося виділити $80 млн на закупівлю та передання Україні цих далекобійних ракет.

THE DRAFT US NATIONAL DEFENSE BILL INCLUDES $80.0 MILLION FOR ATACMS FOR UKRAINE pic.twitter.com/SQhHOxticW — Paul Massaro (@apmassaro3) June 16, 2023

Попри зростаючий тиск з боку Конгресу, адміністрація Байдена досі не дала “зелене світло”.

Як пояснювала посол України в США Оксана Маркарова, Вашингтон “змінив тональність” щодо ATACMS. Якщо до цього на запити Києва звучала відповідь “just forget it” (забудьте про це, – Ред.), то в травні українська сторона вперше почула, що питання обговорюється.

Однак на рішення США впливає низка факторів, зокрема політична готовність та логістика постачань. Вашингтон має проаналізувати наявну кількість ракет, можливості тренувань військових, інтеграцію озброєння з тим, яке вже є у ЗСУ.

В одному з останніх інтерв’ю Маркарова заявила, що переговори щодо ATACMS усе ще тривають. Україна працює над тим, щоб найближчим часом отримати і це озброєння.

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