Зброя, здатна переламати хід війни: чому Україна прагне отримати ракети ATACMS

Американські далекобійні ракети ATACMS перебувають у фокусі уваги України протягом багатьох місяців повномасштабної війни. Київ неодноразово закликав Вашингтон передати це озброєння, яке допоможе вражати об’єкти в глибокому тилу армії РФ.

Для США питання ATACMS було своєрідною “червоною лінією”. Останнім часом намітилися деякі зрушення, проте Вашингтон поки що не дав “зелене світло”.

Чому ракети ATACMS важливі для України та які переваги нададуть в умовах війни – далі в матеріалі.

Чому Україні важливо отримати ракети ATACMS

Як зазначав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ці ракети допоможуть створити ефект “довгої руки” та нищити логістику ворога в тилу.

До того ж ATACMS допомогли б боротися з ракетними атаками РФ по мирних містах та інфраструктурних об’єктах. Адже можна не лише нищити ворожі ракети в повітрі, а й їхні пускові установки та носії.

Ігнат пояснював, що нам потрібні засоби, щоб знищувати в окупованому Криму берегові ракетні комплекси Бастіон, з яких РФ запускає надзвукові ракети Онікс, та інші ЗРК. Крім того, можна було б вражати кораблі Чорноморського флоту РФ у кримських портах.

– Це буде значно ефективніше. І для цього нам потрібна далекобійна зброя: це системи ATACMS, винищувачі F-16, – розповідав речник.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV виділив три ключові переваги, які б надали Україні ATACMS:

1. Це ракета, яка летить по балістичній траєкторії, тому окупантам буде важче її збивати засобами ППО.

– Їх не так багато з російського боку, які, мабуть, можуть протидіяти. Хіба С-400 Тріумф. Але це доволі-таки дорогі комплекси, які не всюди перекривають повітряний простір. Тому ATACMS важко збивати, – розповів експерт.

Водночас і ракети Storm Shadow здатні ефективно обходити російську ППО, оскільки летять на наднизьких висотах (30-40 м), огинаючи рельєф. Тобто вони практично “невидимі” для ППО ворога.

2. Ракети ATACMS – потужна зброя, яка дає можливість руйнувати об’єкти ворога в тилу, як-от склади з боєприпасами, місця розміщення техніки і сили.

3. Комбінований спосіб застосування різних типів ракет (крилатих Storm Shadow, SCALP і балістичних ATACMS), а також безпілотників дозволить дезорієнтувати ППО ворога і як наслідок – вражати більше цілей.

Військовий експерт Михайло Жирохов звернув увагу, що ракети MGM-140 ATACMS мають дальність ураження до 300 км. Це більше, ніж ті засоби, які зараз мають Збройні сили України. Наприклад, крилаті ракети Storm Shadow/SCALP мають дальність у районі 250 км.

– Тому на 40-50 км більше (у ATACMS, – Ред.). Для комунікацій росіян, для логістики це буде гірше. Вони постійно відтягують логістику від фронту. І коли будуть ракети на 300 км, вони будуть змушені піти ще далі, – зазначив Жирохов у коментарі Фактам ICTV.

Куди зможуть діставати ATACMS

Ці ракети здатні вдарити в будь-яку точку в радіусі до 300 км довкола місця запуску.

На сайті виробника – американської компанії Lockheed Martin сказано, що керована ракета великої дальності ATACMS “дає оперативним командирам негайну вогневу міць для перемоги в глибокому бою”.

Для розуміння: протяжність території тимчасово окупованого Криму з півночі на південь – з адміністративного кордону з материковою Україною на Перекопському перешийку до мису Сарич (найпівденнішої точки) – становить понад 200 км.

А відстань від Перекопського перешийку до мису Фонар – крайньої східної точки Кримського півострова – близько 250 км.

– Якщо весь Кримський півострів з півночі на південь – понад 200 км, і в межах 100-120 км окупована територія (на материковій частині України, – Ред.), не більше, то порахуйте, куди ми можемо досягнути. Далі, ніж середина Кримського півострова, який нафарширований технікою і зброєю, – наголосив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Петро Черник.

Водночас у мережі публікували мапу, згідно з якою ATACMS із лінії фронту зможуть вражати цілі ворога на всіх тимчасово окупованих територіях України – у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму.

В зоні досяжності ракет буде незаконно збудований Керченський (Кримський міст), який сполучає українських півострів із територією РФ.

Range of ATACMS 300 km missiles when fired from Ukraine’s frontline

ATACAMS will be able to hit targets in all of Ukraine even Crimea, most of Belarus, and a significant part of Russia with M270’s and HIMARS ????????

The Crimean Bridge will be in range#UkraineWar #Ukraine #HIMARS pic.twitter.com/UQmIUvBjmS

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 18, 2022