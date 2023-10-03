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Початок переговорів про членство України в ЄС можливий уже восени – МЗС Чехії

міністр Ян Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що переговори про вступ України до ЄС мають початися цієї осені або на початку 2024 року.

Про це повідомляє ČTK.

За його словами, зустріч міністрів ЄС в Києві була не лише символічною, а й стосувалася практичних рішень. На думку міністра, Україна ще деякий час потребуватиме допомоги ЄС.

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– Було чітко сказано, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проєктом. Але це правда, що Україна має змінюватися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Це далека перспектива, – сказав Ліпавський.

Він зазначив, що ​​позиція Чехії полягає в тому, що переговори про членство України в ЄС мають бути відкриті восени або на початку наступного року.

– Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки підготовлена ​​Україна. Буде зрозуміло, де їй ще потрібно працювати, – додав міністр.

Раніше голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що вже у 2030 році Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу, якщо з боку офіційного Києва буде виконано усі необхідні реформи.

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