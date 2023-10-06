Дуже неточна балістика: чи становитимуть ракети Fateh-110 і Zolfaghar проблему для української ППО

У 2022 році Російська Федерація та Іран вели переговори про постачання росіянам балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Проте згодом цей процес затих. Що могло на це вплинути – поки що невідомо.

На думку політичного експерта Олександра Мусієнка, навряд чи це були санкції Радбезу ООН. Проте не виключено, що мають місце і зовнішні фактори. Наприклад, Ізраїль, а можливо, і США, не дали Ірану перейти межу, заявив експерт в ефірі Єдиних новин.

За його словами, на сьогодні немає чіткої інформації, скільки таких ракет Іран готовий передати Росії, та які має виробничі потужності. Адже балістичні ракети – це не Шахеди, які можна виготовляти швидко.

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Проте маємо й хороші новини з саміту в Іспанії, де Німеччина пообіцяла Україні ЗРК Patriot. Саме ці ЗРК здатні збивати балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Також протидіяти балістиці можуть французько-італійські системи SAMP/T.

Факти ICTV поспілкувалися з авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації Національного авіаційного університету, кандидатом історичних наук Валерієм Романенком щодо того, яку загрозу можуть нести іранські ракети Україні.

За його словами, цілком можливо, що минулого року росіяни більше покладалися на іранські дрони-камікадзе Shaghed-136/131, щоби “знекровити” нашу протиповітряну оборону. Тому й не дуже їм потрібні були балістичні ракети з Ірану. Крім того, росіяни мали вдосталь своїх крилатих ракет, на які вони робили ставки.

Але потім загарбники побачили, що, умовно, з п’яти крилатих ракет ми збиваємо чотири, тож вирішили зробити ставку на балістику. Однак вони самі не встигають виробляти достатню кількість, бо, наприклад, Кинджалів можуть випускати шість одиниць, а це дуже мало.

Балістичних Іскандерів-М росіяни хоч і більше випускають, але цими ракетами не можуть гатити по всій Україні.

Складно сказати, чи є домовленості між РФ і Іраном, та що саме іранці хочуть за свої ракети.

– Росія могла запропонуваи Ірану кращі умови… Зараз вони надали їм навчально-тренувальні літаки останнього покоління Як-130. Начебто готуються передати Ірану 24 винищувачі Су-35, від яких свого часу відмовився Єгипет. Напевно, переговори ще тривають, тому поки що невідомо – домовилися, чи не домовилися, – заявив Валерій Романенко.

Принаймні влучань іранських ракет по території України не зафіксовано.

Яка відмінність російських та іранських балістичних ракет?

Принципової відмінності між іранськими й російськими балістичними ракетами немає. Деякі іранські ракети мають більшу дальність ураження, але меншу боєголовку. Та загалом ці ракети не відзначаються високою точністю, бо вони перероблені зі старої радянської ракети 9М21 із використанням західних технологій.

Авіаексперт наголошує, що загалом Іран у принципі не здатен виробляти високоточну зброю. Проте іранці постійно намагаються щось покращити у своїх балістичних ракетах, як-от дальність ураження, але зазвичай це досягається шляхом збільшення об’єму палива.

Та найголовніше, що точність ракет Fateh-110 і Zolfaghar набагато гірша, ніж у росіян.

– Наприклад, росіяни вдарили по селу Гроза на Харківщині, влучивши у будівлю. У іранських ракет такої точності не буде, – заявляє Валерій Романенко.

Куди росіяни зможуть дістати іранськими ракетами?

За словами авіаексперта, це території у радіусі 650 км від лінії бойового зіткнення. Ракета Zolfaghar може бити до 700 км. Проте установку навряд поставлять на самій лінії фронту – заведуть хоча б на 50 км вглиб, або гатитимуть з території РФ.

Якщо росіяни привезуть ракети до Білорусі, то бити ними зможуть і по центральних, і по західних областях.

Що ж до оборони Києва, то Валерій Романенко сумнівається, що Fateh-110 і Zolfaghar здатні будуть прорвати її. Хоча окупанти можуть спробувати запустити велику кількість ракет зі сподіваннями, що хоча б якісь прорвуться.

Протидія їм є: балістичні ракети можуть збивати лише ЗРК Patriot та SAMP/T.

Щодо канальності американського ЗРК Patriot: батарея має 4-8 пускових установок із чотирма ракетами на кожній. По кожній ракеті, яка долітає, випускають мінімум дві антиракети для підвищення ймовірності ураження цілі.

Якщо одна з ворожих цілей зникла з радара, то комплекс автоматично перемикається на наступну.

Авіаексперт упевнений, то росіяни не зможуть створити настільки щільний запуск ракет, щоб перевершити канальність Patriot. А у SAMP/T канальність ще вища: система наземного запуску має від однієї до шести пускових установок, кожна з яких містить 8 ракет (отже, на пускових установках можуть перебувати від 8 до 48 ракет).

Запускати іранські ракети росіян треба навчити

За словами Валерія Романенка, для запуску Fateh-110 і Zolfaghar потрібні пускові стволи, які кріпляться на військові вантажівки. Або ж пускову установку можна просто поставити на ґрунт. Проте необхідно продумати певну інфраструктуру, наприклад, машини, які підвозитимуть ракети та заряджатимуть стволи.

На думку експерта, складність у росіян може бути саме з програмуванням ракет. Тут або окупантам треба буде вчити фарсі (іранську мову), або ж іранським інструкторам вчити російську.

Романенко вважає, що навчання росіян користуванню іранськими балістичними ракетами не буде швидким процесом.

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