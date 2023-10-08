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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Річниця першого вибуху на Кримському мосту: якими ракетами Україна може його зруйнувати

Річниця першого вибуху на Кримському мосту: якими ракетами Україна може його зруйнувати
Фото: Факти ICTV

8 жовтня 2022 року на Керченському мосту в окупованому Криму стався потужний вибух. Тоді вибухнула вантажівка, полум’я з якої перекинулося на поїзд, який у той момент віз цистерни з пальним. Від потужного вибуху обвалились два автомобільні прольоти, а чорний густий стовп диму від цистерн було видно на десятки кілометрів.

Факти ICTV згадують події річної давнини й проаналізували, чим можна вивести з ладу Кримський міст.

Російському президенту Володимиру Путіну одразу доповіли про вибух. Очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доповів, що до інциденту причетні українські спецслужби, російські та іноземні громадяни.

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Згодом за підозрою у причетності до вибуху затримали п’ятьох громадян Росії, трьох громадян України й Вірменії. Російська ФСБ назвала організатором “теракту” на Кримському мосту Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України, його керівника Кирила Буданова.

У ГУР заяви ФСБ назвали нісенітницею. Керівник СБУ Василь Малюк згодом теж спростував причетність Буданова до вибуху на Керченському мосту, заявив, що росіяни далекі від реальності.

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Кримський міст

У СБУ розповіли, як підривали Кримський міст

Керченський міст

Фото: Getty Images

Голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю журналу NV розповів, що він особисто в режимі реального часу у своєму кабінеті в Києві дивився, як відбувається підрив.

— Розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався я особисто та двоє моїх довірених співробітників, — пояснив Василь Малюк.

Про підрив Кримського мосту в СБУ думали ще з весни 2022 року. Були варіанти заховати вибухівку в товарних вагонах. Але росіяни заборонили провезення залізницею мосту будь-яких вантажів, крім військових. Згодом подумали закласти вибухівку у діжках з олією, проте були деякі сумніви, що такий вантаж може викликати певні підозри.

Тоді Василь Малюк запропонував варіант із вибухівкою, замаскованою у рулони із поліетиленом. Великі рулони плівки виглядали доволі безневинно. Зупинилися на цьому варіанті.

Спецпризначенці розрахували товщину шару плівки, щоб приховати від митних сканерів металеві циліндри із гексогеном. Необхідною кількістю рулонів забили цілий контейнер — сумарна вага у тротиловому еквіваленті склала 21 тонну, або 42 російські балістичні ракети Кин­джал.

— Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни ув’язнили 22 людини. Їм інкримінують спів­участь у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти, — розповів Малюк.

Шлях “вибухового” вантажу з України аж до Керченського мосту був складний, але в СБУ і зараз не хочуть розкривати деталей.

Той перший вибух дуже розлютив російського диктатора Путіна.

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Ракети Storm Shadow

Які ракети долетять до мосту

Факти ICTV поцікавилися в авіаційного експерта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації Національного авіаційного університету, кандидата історичних наук Валерія Романенка, яким озброєнням Україна може завдати непоправної шкоди Кримському мосту.

За його словами, найкраще бити по мосту франко-британськими авіаційними крилатими ракетами класу повітря-земля Storm Shadow/SCALP. У них є модифікація з операційною дальністю понад 500 км. Бойова частина таких ракет 450 кг.

Storm Shadow та Taurus: експерт розповів, яким озброєнням ефективно бити по Керченському мосту

Також для ударів по мосту підійдуть німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus, які так само здатні летіти на понад 500 км і мають загальну вагу бойової частини – 480 кг.

– До мосту поки можуть дістати ракети Taurus, або, якщо ми отримаємо Storm Shadow підвищеної дальності, то тоді зможемо бити. З іншими ракетами нам треба ближче підходити, тобто зайти у зону дії російської артилерії, протиповітряної оборони, зокрема винищувачів. Тому тут є значна небезпека для нашої авіації, – зауважив Валерій Романенко.

Американські балістичні ракети ATACMS наразі не підходять для ударів по мосту, адже максимальна заявлена дальність ураження – до 300 км. За словами експерта, це хіба що підвезти пускову установку десь за 30 км від лінії фронту, запустити і швиденько тікати. Але все це не варіант.

Крім того, ATACMS не є високоточною ракетою, вона летить по GPS. І тому повз мосту може пролетіти дуже легко. Якщо працюватиме російська РЕБ, будуть перешкоди для роботи в супутниковій системі, то ATACMS просто не влучить.

Саме тому нам потрібна високоточна зброя із попереднім наведенням, такі як Storm Shadow/SCALP.

Краще бити в опори мосту

На думку експерта, найкращим варіантом було б вдарити по опорах мосту. Тоді відновлення затягнеться на роки. Якщо бити по прольотах мосту – це також завдасть значних проблем російській логістиці – адже вона просто зупиниться на тижні.

Валерій Романенко наголошує, що Storm Shadow та SCALP вибухають всередині. Ці ракети мають подвійний заряд. Перший – прекурсор – пробиває бетон, а вже в цій дірі вибухає основний заряд. Якщо таким чином зруйнувати, чи хоча б пошкодити опору, то їздити таким мостом точно буде не можливо.

У німецько-шведських ракетах Taurus заряд трохи іншого типу – пробивний, – але ураження так само будуть значні. Бетон пробиває на метри.

Українська протикорабельна ракета Нептун поступається за дальністю ураження та потужність Storm Shadow, SCALP та Taurus. Нептун має радіус дії до 280 км та бойову частину 150 кг.

Хронологія вибухів на Кримському мосту

Тож Кримському мосту, так би мовити, не щастило чотири рази:

8 жовтня 2022 – впали у воду два автомобільні прольоти та понівечено залізничну колію. 10 жовтня Російська Федерація нібито у відповідь завдала масованого ракетного удару по Україні – гатили окупанти здебільшого по енергетичній інфраструктурі.

17 липня 2023 – було пошкоджено два прольоти мосту. Після Росія вирішила шантажувати Чорноморською зерновою ініціативою.

Вночі 4 серпня 2023пролунали вибухи на Керченському мосту. Тоді рух автотранспорту перекрили. Повідомлялося, що міст одночасно атакували надводні дрони і авіаційні безпілотники.

12 серпня 2023 – на Кримському мосту знову було чути вибухи, виднівся білий та чорний дим. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевнив, що російська ППО начебто знищила усі ворожі цілі. Міноборони РФ заявило, що ударів по мосту Україна завдала переробленими зенітними керованими ракетами С-200 і усі ракети начебто вдалося збити.

Тож вдарити по мосту та завдати суттєвих пошкоджень нам цілком під силу, треба лише мати достатньо відповідного озброєння.

Війна в Україні, Керченський міст, Крим
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