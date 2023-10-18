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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти

Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти

У зброї, якою РФ атакує Україну, продовжують знаходити іноземні компоненти.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, опублікувавши відповідні фото.

Зазначено, що експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БпЛА Shahed і Картограф.

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– Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ, – додав глава ОП.

Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти

Раніше в українській розвідці повідомляли, що найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер.

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Фото: Андрій Єрмак

Війна в Україні, Дрони, Ракетні удари Росії
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