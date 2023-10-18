Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Єрмак заявив, що в ракетах та дронах РФ продовжують знаходити іноземні компоненти
У зброї, якою РФ атакує Україну, продовжують знаходити іноземні компоненти.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, опублікувавши відповідні фото.
Зазначено, що експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БпЛА Shahed і Картограф.
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– Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ, – додав глава ОП.
Раніше в українській розвідці повідомляли, що найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер.
Фото: Андрій Єрмак
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