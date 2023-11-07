Страйк польських перевізників: у чергах на кордоні понад 300 вантажівок – ДПСУ

Ситуація на кордоні з Польщею непроста, ускладнення руху спостерігається на всіх трьох пунктах пропуску. Станом на ранок через польських страйкарів у чергах на в’їзд до України застрягли понад 300 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Якщо вчора після початку акції черг на в’їзд в Україну ми не спостерігали, то на вечір почали cкупчуватися вантажівки по той бік кордону. Станом на ранок найбільше їх було в Ягодині – близько 160 автівок очікували на в’їзд в Україну, по Краківцю – близько 100 вантажівок і по напрямку Рава-Руська –близько 50 машин, – уточнив він.

Зараз дивляться

Водночас, за його словами, спостерігається певна відмінність на цих напрямках. Наприклад, щодо КПП Ягодин – польська сторона не приймає вантажівки, які слідують з України, а з Польщі прибуває лише по кілька автівок на годину.

– Натомість по пунктам пропуску Краківець і Рава-Руська рух вантажівок із України в напрямку Польщі все ж іде. Але також обмежений рух вантажівок з Польщі, тобто по кілька автівок за годину, – додав Демченко.

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали анонсований раніше страйк, заблокувавши рух вантажівок на трьох пунктах пунктах пропуску з Україною: Краківець – Корчова, Ягодин – Дорохуськ та Рава-Руська – Хребене.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.