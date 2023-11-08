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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Постачання почнеться найближчим часом: Rheinmetall виробить для України 100 тис. мінометних боєприпасів

Постачання почнеться найближчим часом: Rheinmetall виробить для України 100 тис. мінометних боєприпасів
Фото: Getty Images

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на постачання в Україну близько 100 тис. боєприпасів для 120-мм мінометів.

Про це йдеться на сайті самої компанії Rheinmetall, у пресрелізі від 8 листопада.

– Замовлення, вартість якого становить менше ніж три десятки мільйонів євро, є частиною нещодавнього пакету військової допомоги українським Збройним силам у розмірі €400 млн. Постачання має розпочатися найближчим часом і тривати впродовж двох років, – ідеться в повідомленні.

Концерн зазначає, що з нещодавнім придбанням іспанського виробника боєприпасів Expal компанія Rheinmetall ще більше зміцнила “свій і без того великий досвід у сфері вогневої підтримки піхоти”.

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Сьогодні асортимент продукції концерну охоплює повний набір 120-мм, 81-мм і 60-мм мінометних боєприпасів. Доповненням до них є системи керування вогнем і системи мінометного озброєння, такі як 120-мм міномет Ragnarök та інноваційна 60-мм мінометна система RSG60.

– Завдяки збільшеній дальності стрільби, високій точності та оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall забезпечують сприятливі результати навіть під час ведення бойових дій в умовах складної місцевості та міської забудови, – йдеться в повідомленні.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб менше залежати від допомоги партнерів.

Крім того, Кулеба мав зустріч із гендиректором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером, під час якої обговорив збільшення оборонних озброєнь для українського війська.

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Rheinmetall, боєприпаси, Війна в Україні, міномет
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