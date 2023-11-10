Структура ЗСУ: які є роди військ, назви військових частин та підрозділів

Рід військ — різновид війська, призначений для безпосереднього ведення або всебічного забезпечення бою. Кожен з них володіє певними бойовими властивостями та має своє призначення, озброєння, бойову техніку, тактику ведення бою й організацію.

Структура Збройних сил України

Збройні сили України (ЗСУ) мають таку структуру:

Генеральний штаб Збройних сил України;

Командування Об’єднаних сил Збройних сил України;

види ЗСУ: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили;

окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки;

окремі роди сил ЗСУ: Сили територіальної оборони, Сили спеціальних операцій, Медичні сили, Сили логістики та Сили підтримки;

органи військового управління, військові частини, з’єднання, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) ЗС України.

Сухопутні війська: з чого складаються

Найчисленнішим та самостійним видом ЗСУ є Сухопутні війська. Організаційно вони складаються з:

Зараз дивляться

Командування Сухопутних військ;

частин безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ;

оперативних командувань Захід, Схід, Південь, Північ;

військово-навчальних закладів;

систем військових комісаріатів;

корпусу резерву.

Військові частини Сухопутних військ за родами військ поділяються на: танкові війська, механізовані війська, ракетні війська та артилерія, війська протиповітряної оборони, армійську авіацію.

Спеціальні війська (забезпечення бойової діяльності): розвідувальні, радіоелектронної боротьби, інженерні, зв’язку, хімічного, радіаційного, біологічного захисту, автомобільні і дорожні, частини логістики.

Назви військових частин та підрозділів ЗСУ

Cтруктура підпорядкування частин та підрозділів Сухопутних військ виглядає так: оперативне командування — бригада (полк) — батальйон — рота — взвод.

Бригада . Основна тактична частина, що призначена для виконання тактичних завдань самостійно або у складі армійських корпусів, у взаємодії з авіацією, зі з’єднаннями та частинами інших родів військ. На приморських напрямках — у взаємодії із силами флоту. Бригада складається з декількох батальйонів (дивізіонів) основних родів військ, підрозділів спеціальних військ і тилу.

Полк. Тактична частина в різних видах Збройних сил і родах військ, що призначена для виконання бойових завдань самостійно або в складі з’єднання. Залежно від роду військ (сил) полк може вести повітряний, протиповітряний, загальновійськовий бій або забезпечувати бойові дії. Складається з управління, декількох батальйонів (дивізіонів), підрозділів бойового, технічного, тилового та медичного забезпечення.

Батальйон (дивізіон). Основний тактичний підрозділ Сухопутних військ. Він може бути ракетним, танковим, механізованим, зенітним, артилерійським, розвідувальним, інженерно-саперним, автомобільним, аеромобільним тощо.

В свою чергу механізований батальйон складається зі штабу, командування, кількох рот і підрозділів (вогневої підтримки, протитанкових, зв’язку), технічного обслуговування, постачання та медичного пункту.

Танковий батальйон складається з кількох танкових рот та підрозділів бойового забезпечення.

Артилерійський дивізіон складається зі штабу, командування, підрозділів бойового забезпечення, кількох артилерійських батарей, тилового та технічного обслуговування.

Рота або батарея. Тактичний підрозділ, що входить до складу батальйонів (дивізіонів/бригад). Рота може бути ракетною, танковою, механізованою, артилерійською, зенітною радіотехнічною, саперною, мінометною, автомобільною тощо.

Взвод. Підрозділ, що входить до складу роти чи батареї (можуть бути у складі закладів/частин). Поділяється на: мінометний, зенітний, артилерійський, механізований, аеромобільний, розвідувальний, протитанковий, інженерний, а також комендантський, господарський та медичний, управління, зв’язку, регулювання, забезпечення. Зазвичай взвод складається з 2–4 відділень (екіпажів, обслуги).

Відділення. Первинний тактичний підрозділ. В авіації та танкових військах відділенню відповідає екіпаж танка або літака чи вертольота, в артилерії – обслуга гармати. У відділенні може бути від 6 до 12 осіб на чолі з командиром/сержантом/старшиною.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.