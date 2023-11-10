ЄС не встигає із виготовленням артилерійських боєприпасів для України – Bloomberg

Європейський Союз поінформував країни-члени про те, що він навряд чи виконає зобов’язання з постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів, що ускладнить можливості Києва порівняно з російським виробництвом.

Як пише Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, цього тижня Європейська служба зовнішніх дій, яка відповідає за зовнішню політику ЄС, поінформувала дипломатів Євросоюзу про те, що блок, найімовірніше, не виконає поставлене на березень 2024 року завдання.

Відповідно до планів, ухвалених на початку цього року, ЄС зобов’язався забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами протягом 12 місяців, спочатку завдяки наявним запасам, а потім – завдяки контрактам на спільні закупівлі та нарощуванню промислових потужностей.

Зараз дивляться

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що ЄС не справляється з поставленим завданням. Після більш ніж половини цього терміну ініціатива поки виконала близько 30% поставленого завдання і, судячи з обсягу підписаних на сьогодні контрактів, ризикує не досягти мети.

Представник Європейської служби зовнішніх зв’язків відмовився коментувати це питання, пославшись на конфіденційний характер обговорень.

Деякі країни-члени ЄС неохоче розкривають подробиці поставок, тож ЄС може попросити їх надати більше інформації про заплановані поставки, щоби мати повну картину, сказали Bloomberg джерела, які розмовляли на умовах анонімності. Це питання буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн ЄС наступного тижня.

Гонка виробництва боєприпасів

Проблема забезпечення України боєприпасами стає ще актуальнішою у зв’язку з тим, що Росія змогла наростити власне виробництво. Деякі країни-члени ЄС під час зустрічей цього тижня наголошували на тому, що постачання, які здійснює Москві Північна Корея, ще раз наголошують на необхідності ефективнішої роботи ЄС, кажуть джерела видання.

Один із південнокорейських законодавців заявив раніше цього місяця, що Пхеньян відправив до Росії понад 1 млн снарядів.

Оскільки Україна готується до тривалої війни, будь-який європейський дефіцит може стати критичним, якщо поставки і підтримка з боку США також сповільняться або президентська виборча кампанія наступного року призведе до зміни позиції. Цього тижня Пентагон заявив, що почав скорочувати військову допомогу Україні через затримки з фінансуванням у Конгресі.

Крім того, країни-члени ЄС продовжують торгуватися з приводу надання Україні подальшої військової та фінансової допомоги, причому виділення кількох грошових сум призупинилося, оскільки в столицях країн-членів ЄС точаться суперечки.

Фото: Володимир Зеленський

Джерело : Bloomberg

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