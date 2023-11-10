РФ узимку буде важче влаштувати блекаут, Україна краще підготовлена до ударів – CNN

Цієї зими Росії буде важче нашкодити українській енергосистемі, оскільки Україна має потужнішу систему ППО, ніж минулого року, а енергетики готувалися до можливої нової хвилі терору.

Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN.

Літо дало енергомережі України “перепочинок”, оскільки РФ зосередила атаки на військових цілях і портах на Чорному морі та річці Дунай. Із настанням холодів окупанти можуть знову спробувати зламати українську стійкість за допомогою енергетичного терору.

Зараз дивляться

Однак українські чиновники в сфері оборони та енергетики запевнили CNN, що Україна зараз краще підготовлена.

Минулого року РФ вдавалося вражати енергосистему через обмежені можливості української ППО. Як зазначив у коментарі CNN заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, цього разу Росії буде важче здійснити атаки.

– Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та ударних БпЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде складно досягнути результату – ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють, – наголосив Скібіцький.

Українські енергетики також скористалися літньою паузою, відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, нарощуючи енергопостачання та зміцнюючи захист енергетичних об’єктів по всій Україні.

– Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили захист довкола електростанцій… Минулої зими рішучість допомогла нам вистояти. Цієї зими ми сильніші, а наші люди – досвідченіші, – повідомив CNN генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ електростанції компанії зазнали майже 300 атак, а четверо співробітників загинули під час виконання службових обов’язків.

CNN із посиланням на ДТЕК зазначає, що з жовтня 2022-го по квітень 2023 року Росія здійснила 1,2 тис. атак на енергосистему України.

Захист енергооб’єктів

Значна частина уваги зараз приділена захисту активної енергетичної інфраструктури.

Навколо високовольтної електромережі України встановлено фізичні бар’єри. Йдеться про мішки з піском, габіони (сітчасті конструкції, заповнені сипучими матеріалами), інші металеві конструкції, які мають захистити від уламків ракет та дронів.

Довкола деякого ключового енергетичного обладнання також зводяться конструкції, призначені для захисту від баражуючих боєприпасів.

– Наша мета – зробити російські ракетні та дронові атаки настільки неефективними, щоб ворог відмовився від цієї ідеї… Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона, – пояснив CNN голова компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

Компанія підготувала резервне обладнання, навчила ремонтні бригади та диспетчерів справлятися з наслідками можливих атак та налагодила резервні ланцюги електропостачання.

В Укренерго запевнили, що змогли усунути частину торішніх пошкоджень і готові постачати збільшені обсяги електроенергії взимку. Однак після масованих атак РФ близько половини високовольтних мереж вийшло з ладу. За словами Кудрицького, “щоб їх повністю відновити, потрібні місяці, а в деяких випадках – і роки”.

Підготовка до нової хвилі енергетичного терору РФ

Про можливу підготовку Росії до нової хвилі атак на енергетичну систему України попереджали в розвідках Великої Британії та Естонії. Цим може пояснюватися значна перерва в масованих ракетних атаках окупантів, оскільки РФ накопичує ракети.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов також заявляв, що РФ навряд чи відмовиться від ударів по енергосистемі восени та взимку.

За даними ГУР, за жовтень агресору вдалося виготовити близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 км. Якщо ж говорити про запаси РФ, то йдеться приблизно про 870 ракет.

Тим часом Єврокомісія виділила понад €50 млн для енергетичної підтримки України. А Велика Британія та міжнародні партнери вирішили надати понад $150 млн для підготовки до зими.

В Україні розгорнули понад 13 тис. Пунктів незламності. А українські інженери пройшли у Великій Британії навчання із захисту критичної інфраструктури від безпілотників і ракетних атак РФ.

Джерело : CNN

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