Україна разом із F-16 потребуватиме літака з радаром дальньої радіолокації – Годжес

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україні разом із отриманням F-16 обов’язково потрібен буде літак із радаром дальньої радіолокації, щоб керувати сучасними винищувачами.

Про це генерал Годжес сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

Бен Годжес зауважив, що російській авіації за 10 років війни в Україні так і не вдалося досягти переваги в повітрі.

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Він також прокоментував збиття Повітряними силами України російського літака А-50 із радаром дальнього радіолокаційного виявлення та літака з контролю та управління Іл-22.

– Тут є три моменти. По-перше, це нагадування, що Росії досі не вдалося досягти переваги в повітрі. Навіть за 10 років війни з величезними перевагами вони не змогли отримати перевагу в повітрі ні над Україною, ні над будь-якою з окупованих територій. Це неймовірний провал російських ВПС. По-друге, це відображає якість та можливості українських ППО. Вони отримали обладнання, їм вдається робити більше з того, що вони отримують, ніж будь-хто коли-небудь вважав можливим. Я маю на увазі, що це дивовижний талант українських збройних сил, – заявив Бен Годжес.

На його думку, втрата росіянами таких літаків означає чималі збитки, адже це ще більше ускладнює виявлення української ППО. А ще збиття літаків демонструє, наскільки важливим є пункт контролю та управління своїми винищувачами.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі вважає, що Україні окрім F-16 також потрібен буде літак з радаром дальньої радіолокації, що керувати винищувачами.

– Результат цієї ситуації є нагадуванням для України, що коли вони отримають свої винищувачі F-16, йдеться не лише про один літак. Україні доведеться придумати, як вона буде забезпечувати командування та контроль над цими F-16. Очевидно, що у них немає А-50 (з дальнім радіолокаційним виявленням) чи чогось подібного, або системи АВАКС. А все-таки вони повинні будуть якось це забезпечити, – наголосив Бен Годжес.

Що відомо про збиті літаки РФ

14 січня про збиття А-50 та пошкодження Іл-22 над Азовським морем повідомив увечері народний депутат, заступник голови Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

15 січня цю інформацію підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний.

Джерело : Голос Америки

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