Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна разом із F-16 потребуватиме літака з радаром дальньої радіолокації – Годжес

Винищувачі F-16 для України

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україні разом із отриманням F-16 обов’язково потрібен буде літак із радаром дальньої радіолокації, щоб керувати сучасними винищувачами.

Про це генерал Годжес сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

Бен Годжес зауважив, що російській авіації за 10 років війни в Україні так і не вдалося досягти переваги в повітрі.

Зараз дивляться

Він також прокоментував збиття Повітряними силами України російського літака А-50 із радаром дальнього радіолокаційного виявлення та літака з контролю та управління Іл-22.

– Тут є три моменти. По-перше, це нагадування, що Росії досі не вдалося досягти переваги в повітрі. Навіть за 10 років війни з величезними перевагами вони не змогли отримати перевагу в повітрі ні над Україною, ні над будь-якою з окупованих територій. Це неймовірний провал російських ВПС.

По-друге, це відображає якість та можливості українських ППО. Вони отримали обладнання, їм вдається робити більше з того, що вони отримують, ніж будь-хто коли-небудь вважав можливим. Я маю на увазі, що це дивовижний талант українських збройних сил, – заявив Бен Годжес.

На його думку, втрата росіянами таких літаків означає чималі збитки, адже це ще більше ускладнює виявлення української ППО. А ще збиття літаків демонструє, наскільки важливим є пункт контролю та управління своїми винищувачами.

Читайте також
Що буде з літаком Іл-22, який ЗСУ підбили над Азовським морем – пояснює експерт
Іл-22М літак РФ

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі вважає, що Україні окрім F-16 також потрібен буде літак з радаром дальньої радіолокації, що керувати винищувачами.

– Результат цієї ситуації є нагадуванням для України, що коли вони отримають свої винищувачі F-16, йдеться не лише про один літак. Україні доведеться придумати, як вона буде забезпечувати командування та контроль над цими F-16. Очевидно, що у них немає А-50 (з дальнім радіолокаційним виявленням) чи чогось подібного, або системи АВАКС. А все-таки вони повинні будуть якось це забезпечити, – наголосив Бен Годжес.

Що відомо про збиті літаки РФ

14 січня про збиття А-50 та пошкодження Іл-22 над Азовським морем повідомив увечері  народний депутат, заступник голови Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

15 січня цю інформацію підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Голос Америки
Бен Годжес, Винищувач F-16, літаки РФ, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Тримають подалі від фронту: розвідка Британії про появу нового літака РФ А-50 замість збитого
Російський літак А-50
Трамп виступив проти угоди щодо кордону США, від якої залежить підтримка України
Україна разом із F-16 потребуватиме літака з радаром дальньої радіолокації – Годжес
Випробовує свою долю. Над Азовським морем зафіксували новий літак А-50 – Ігнат
Україна разом із F-16 потребуватиме літака з радаром дальньої радіолокації – Годжес
РФ після втрати трьох Су-34 поблизу Кринок більше використовує Шахеди – експерт
Су-34, літак Су-34
Трамп подав позов до Верховного суду, щоб йому дозволили брати участь у виборах
Україна разом із F-16 потребуватиме літака з радаром дальньої радіолокації – Годжес

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь