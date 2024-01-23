ФАБ-500: характеристики бомби та цікаві факти

Росіяни часто використовують радянські авіаційні бомби ФАБ-500 та ФАБ-1500. Це – фугасні авіабомби вільного польоту. Що відомо про ФАБ-500 та які характеристики бомби – читайте в матеріалі.

ФАБ-500: що відомо

За словами військового експерта Олександра Коваленка, кінець 2023 став найінтенсивнішим по застосуванню російськими окупантами авіаційних бомб ФАБ-250 і ФАБ-500.

Не маючи можливості масово та ефективно застосовувати авіаційне ракетне озброєння в зоні БД в Україні, Росія перейшла на тотальне застосування авіаційних бомб, які після доопрацювання встановлюваними універсальними модулями планування та корекції польотом (УМПК) застосовувалися на відстані за 30 км і більше, до підльоту до лінії боєзіткнень.

Зараз дивляться

Звичайна, навіть стара радянська, авіаційна бомба ФАБ-500 перетворювалася на далекобійний засіб ураження, з підвищеними показниками точності.

Це дозволяло російській авіації використовувати безмежні запаси даних бомб у режимі 24/7 з мінімальними ризиками як для пілотів, так і для самих машин. Саме цей фактор не лише стримував наступ СОУ, а й дозволяв російським військам ефективніше наступати, особливо в районі Бахмута.

ФАБ-500: технічні характеристики бомби

ФАБ-500 – авіаційна бомба калібру 500 кг, призначена для ураження військово-промислових об’єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень та військової техніки.

загальна довжина (без підривника) – 2470;

діаметр – 400;

маса бомби (без підривника) – 497 кг;

маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті – 300 кг;

наведений радіус суцільної зони ураження для легковразливої техніки – 31-54 м;

наведений радіус суцільної зони ураження для легкоброньованої техніки – 15м.

Фото – YouTube

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