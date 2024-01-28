Обстріл України, ДРГ у Сумській області, стратегія підтримки США: новини 27 січня

Надвечір 27 січня російські війська атакували Запорізьку й Полтавську області, де було зафіксовано влучання та спалахнули пожежі. А вдень від ворожого вогню потерпала правобережна Херсонщина.

У районі прикордонної зони в Сумській області ворожа диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата й сестру. Окупанти відкрили вогонь по автівці, якою з одного села до іншого їхали родичі.

У США розробляють нову стратегію допомоги Україні, яку планують зосередити на зміцненні армії та економіки, а не на поверненні окупованих Росією територій.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 27 січня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Атаки РФ по Україні

Увечері 27 січня російські війська атакували дронами місто Запоріжжя. В обласному центрі зафіксовано пошкодження одного з об’єктів інфраструктури, відзвітували у військовій адміністрації.

Полтавська область була атакована ворожими ракетами, внаслідок чого є влучання по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. За даними ОВА, там спалахнула пожежа, яку намагаються загасити рятувальники.

У Херсонській області армія РФ скинула з безпілотників вибухівку на Берислав уранці 27 січня, внаслідок чого загинув чоловік і постраждала ще одна людина.

Водночас у Микільському Херсонської області через ворожі атаки пошкоджено газові й електромережі, водогін, оселі людей. У Станіславі – влучання поблизу приватних будинків та автівок.

Проникнення ДРГ у Сумській області

До Сумської області проникла ворожа диверсійно-розвідувальна група, яка розстріляла 54-річного чоловіка та його 68-річну сестру. Вони загинули на місці.

Начальник ОВА Володимир Артюх повідомив, що родичі жили в селі Андріївка Хотінської громади, яке розташовано в п’ятикілометровій прикордонній зоні. Представники ДРГ відкрили вогонь по автівці, якою з одного села до іншого їхали брат із сестрою.

Розроблення стратегії допомоги США

У США планують розробити нову стратегію допомоги Україні, в якій хочуть приділити увагу зміцненні армії та економіки, а не поверненні окупованих Росією територій.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко проаналізував спеціально для Фактів ICTV, які ключові елементи містить стратегія США, якою буде підтримка України на 2024 рік і чи зміцниться вона у разі виграшу Дональда Трампа на президентських виборах.

Обстріл танкера з нафтою РФ у Червоному морі

У Червоному морі єменські хусити атакували ракетою танкер торгового гіганта Trafigura Group, внаслідок чого спалахнула пожежа. Це судно перевозило нафту російського походження.

ДТП у Польщі з українцями

Вранці 27 січня сталася ДТП у Польщі з автобусом, в якому всі 59 пасажирів і два водії є громадянами України.

Автокатастрофа відбулася на окружній дорозі в селі Голембє Грубешівського повіту Люблінського воєводства. За інформацією місцевої поліції, автобус Setra перекинувся після того, як водій не впорався з керуванням на повороті.

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