Обстріл України, ДРГ у Сумській області, стратегія підтримки США: новини 27 січня
Надвечір 27 січня російські війська атакували Запорізьку й Полтавську області, де було зафіксовано влучання та спалахнули пожежі. А вдень від ворожого вогню потерпала правобережна Херсонщина.
У районі прикордонної зони в Сумській області ворожа диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата й сестру. Окупанти відкрили вогонь по автівці, якою з одного села до іншого їхали родичі.
У США розробляють нову стратегію допомоги Україні, яку планують зосередити на зміцненні армії та економіки, а не на поверненні окупованих Росією територій.
Що відбулося в Україні та світі за добу 27 січня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.
- Атаки РФ по Україні
- Проникнення ДРГ у Сумській області
- Розроблення стратегії допомоги США
- Обстріл танкера з нафтою РФ у Червоному морі
- ДТП у Польщі з українцями
Атаки РФ по Україні
Увечері 27 січня російські війська атакували дронами місто Запоріжжя. В обласному центрі зафіксовано пошкодження одного з об’єктів інфраструктури, відзвітували у військовій адміністрації.
Полтавська область була атакована ворожими ракетами, внаслідок чого є влучання по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. За даними ОВА, там спалахнула пожежа, яку намагаються загасити рятувальники.
У Херсонській області армія РФ скинула з безпілотників вибухівку на Берислав уранці 27 січня, внаслідок чого загинув чоловік і постраждала ще одна людина.
Водночас у Микільському Херсонської області через ворожі атаки пошкоджено газові й електромережі, водогін, оселі людей. У Станіславі – влучання поблизу приватних будинків та автівок.
Проникнення ДРГ у Сумській області
До Сумської області проникла ворожа диверсійно-розвідувальна група, яка розстріляла 54-річного чоловіка та його 68-річну сестру. Вони загинули на місці.
Начальник ОВА Володимир Артюх повідомив, що родичі жили в селі Андріївка Хотінської громади, яке розташовано в п’ятикілометровій прикордонній зоні. Представники ДРГ відкрили вогонь по автівці, якою з одного села до іншого їхали брат із сестрою.
Розроблення стратегії допомоги США
У США планують розробити нову стратегію допомоги Україні, в якій хочуть приділити увагу зміцненні армії та економіки, а не поверненні окупованих Росією територій.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко проаналізував спеціально для Фактів ICTV, які ключові елементи містить стратегія США, якою буде підтримка України на 2024 рік і чи зміцниться вона у разі виграшу Дональда Трампа на президентських виборах.
Обстріл танкера з нафтою РФ у Червоному морі
У Червоному морі єменські хусити атакували ракетою танкер торгового гіганта Trafigura Group, внаслідок чого спалахнула пожежа. Це судно перевозило нафту російського походження.
ДТП у Польщі з українцями
Вранці 27 січня сталася ДТП у Польщі з автобусом, в якому всі 59 пасажирів і два водії є громадянами України.
Автокатастрофа відбулася на окружній дорозі в селі Голембє Грубешівського повіту Люблінського воєводства. За інформацією місцевої поліції, автобус Setra перекинувся після того, як водій не впорався з керуванням на повороті.