США розробляють стратегію допомоги Україні: що відомо та як вона допоможе у боротьбі з РФ

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні, яку планують зосередити на відбитті нових російських наступів, зміцненні ЗСУ та економіки, а не поверненні окупованих Росією земель.

Видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомляє, що ідея полягає в позиціонуванні України як держави, що зараз утримує позиції на полі бою. Проте Вашингтон хоче вивести Україну на іншу траєкторію, щоб країна стала значно сильнішою до кінця 2024 року та вийшла на стійкіший шлях.

Нова стратегія допомоги Україні

Плани Вашингтона спрямовані на розроблення нової стратегії допомоги Україні із залученням майже трьох десятків країн. У стратегії планують врахувати довгострокову безпекову та економічну підтримку.

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США мають наміри підготувати документ, в якому будуть зазначені конкретні зобов’язання на період до 10 років у майбутньому.

Від чого залежить успіх

Проте у матеріалі видання йдеться, що успіх стратегії майже повністю залежить від США, які вже стали найбільшим донором України у питанні забезпечення грошима, обладнанням та координації багатосторонніх зусиль.

У виданні зазначають, що навесні адміністрація президента США планує оприлюднити 10-річні зобов’язання, складені Держдепом і Білим домом, якщо запит Джо Байдена на виділення Україні $61 млрд ухвалить Конгрес.

Джерела стверджують, що документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також посилення ЗСУ. Він міститиме перелік зобов’язань, які дадуть можливість захистити, відновити, розширити промислову та експортну бази України.

Підтримка України на 2024 рік

У коментарі Фактам ICTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що стратегія містить два ключові елементи. Серед них – підтримка України на 2024 рік і довгострокова перспектива для стійкості перед безпековими викликами.

– Перше, що варто сказати, що стратегія містить два елементи, якщо виходити з цієї публікації. Перший елемент – це те, що Україну потрібно підтримати на 2024 рік. Ймовірно, війна з нашого боку матиме оборонний характер. Ключова мета: перебуваючи в активній обороні, завадити просуванню ворога, прориву й обвалу ліній фронту, сконцентруватися на знищенні та виснаженні сил противника, – зазначив він.

Олександр Мусієнко звернув увагу, що для України важливо мати достатню кількість сил і засобів, щоб надалі завдавати ударів по військових об’єктах на території Російської Федерації.

– Це є елементом на 2024 рік, щоб Україна мала можливості бити по ворожих тилах на окупованих територіях у Криму, продовжувати знищення Чорноморського флоту РФ. Також важливо для нас мати змогу завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії. Тобто мати достатню кількість сил і засобів, реалізовувати таку стратегію – це важливий момент, – пояснив він.

Військовий експерт вважає, що в цій стратегії не потрібно виключати можливість України переходити до наступальних дій за певних сприятливих умов.

– Додам від себе, що я не виключав би, що за певних умов в України з’явиться можливість перейти до наступу на окремих ділянках фронту, як це передбачено активною обороною. Якщо фактично ворог на якісь ділянці буде розбитий, якщо там будуть в них слабкі сили, припускатимуться помилок, щоб наші сили змогли цим скористатися та переходити в наступ. Такого теж не можна виключати.

Тобто у 2024 році виключити можливість наступальних дій не можна, а вони – дуже важливі. Саме наступальні дії дають можливість звільняти наших людей та окуповані території. І без просування на землі фактично будь-яка авіація чи ракети не забезпечать загального потрібного ефекту, – наголосив аналітик.

Довгострокові можливості

– Другий пункт, який стосується довгострокової підтримки, важливий. Він говорить про те, що США концентруються та зосереджуються на тому, щоб Україна в довгостроковій перспективі мала можливості для стійкості, економічного розвитку, виробництва зброї, тобто розвивала оборонно-промисловий комплекс та індустрії, була готовою до безпекових викликів майбутнього. Це теж важливо, – пояснив Олександр Мусієнко.

Водночас військовий експерт звернув увагу, що допоки США не ухвалять рішення про виділення $61 млрд пакету в Конгресі, Україна покладатиметься на Європу.

– Звичайно, акцентується увага на фінансуванні, тому що ми очікуємо, що США проголосують за відповідне рішення. До того часу ми покладаємося на Європу, яка зараз сконцентрована, консолідована навколо України та компенсує те, що нам не додають США.

Також чекаємо пакети озброєнь – для нас це надзвичайно важливо. Ми розраховуємо на те, що ці пакети озброєнь, сила, підтримка дадуть можливості вести і наступальні дії, здійснити ті прориви на фронті, які необхідні, та звільняти наші території. Це є такий розрахунок, – зазначив він.

Що буде, якщо на виборах переможе Трамп

Україна має бути готовою працювати з будь-яким президентом США, навіть якщо ним стане Дональд Трамп або ж залишиться на посаді Джо Байден. Не зайвим буде підстрахуватися відповідними безпековими угодами, щоб це не вплинуло на рішення щодо України.

– Щодо Трампа: ми маємо бути готовими працювати з будь-яким президентом, якого обере американський народ. І не виключено, що це буде саме Дональд Трамп або Джо Байден – це вже вирішувати американцям, але ми маємо до цього готуватися. Ми маємо так само підстраховуватися відповідними угодами про безпеку та співпрацю з європейськими країнами: Великою Британією, Францією та США, – вважає Олександр Мусієнко.

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