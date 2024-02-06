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€50 млрд від ЄС: фон дер Ляєн розповіла, коли Україна отримає перші виплати

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна може отримати перші виплати в рамках угоди про виділення €50 млрд вже у березні.

Про це вона написала у мережі X (Twitter).

Фон дер Ляєн зазначила, що політична домовленість про допомогу Україні є важливим кроком вперед.

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– Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена. Ми плануємо розпочати виплати в березні, – йдеться у повідомленні.

Раніше Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої домовленості про новий механізм підтримки України шляхом створення Українського фонду розміром €50 млрд на період 2024-2027 років.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявляла, що Київ може отримати перший транш з €50 млрд допомоги від ЄС вже у березні.

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ЄС, Війна в Україні, макрофінансова допомога, Україна, Урсула фон дер Ляєн
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