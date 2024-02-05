Чекати не довго: Неїжпапа анонсував знищення Кримського мосту до кінця року
Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст, незаконно збудований Росією під час окупації українського півострова, буде зруйнований вже цього року.
— Я думаю, що чекати залишилося не довго, принаймні цього року точно, — запевнив воєначальник.
На запитання журналіста Дмитра Гордона, чи можна вважати Кримський міст потенційно “небіжчиком”, Неїжпапа відповів ствердно і додав, що знає, як це зробити.
Водночас він не взявся заздалегідь прогнозувати строки деокупації самого Криму: це може статися як до удару по Керченській переправі, так і після.
— Про це зараз важко сказати. Все залежить від ситуації на фронті, — зауважив віцеадмірал.
Кримський міст
Будівництво переправи, що з’єднує Керченський та Таманський півострови через острів Тузла та Тузлінську косу, розпочалося з ініціативи Кремля після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.
Відкриття “нахалбуду” відбулося 15 травня 2018 року за особистої участі російського диктатора Володимира Путіна.
Він складається з двох паралельних мостів – автодорожнього, що є частиною дороги А-290 (Керч – Новоросійськ), і залізничного, що є частиною лінії Багерово – Вишестеблієвська.
Має загальну протяжність 19 км, є найдовшим з колись побудованих Росією мостів.
Перший потужний удар по Керченській переправі відбувся 8 жовтня 2022 року, наступного дня після дня народження Путіна, що породило в мережі безліч фотожаб та мемів.
Другий вибух, який знищив один з автодорожніх прольотів, пролунав 17 липня 2023 року.