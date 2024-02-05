Чекати не довго: Неїжпапа анонсував знищення Кримського мосту до кінця року

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст, незаконно збудований Росією під час окупації українського півострова, буде зруйнований вже цього року.

— Я думаю, що чекати залишилося не довго, принаймні цього року точно, — запевнив воєначальник.

На запитання журналіста Дмитра Гордона, чи можна вважати Кримський міст потенційно “небіжчиком”, Неїжпапа відповів ствердно і додав, що знає, як це зробити.

Водночас він не взявся заздалегідь прогнозувати строки деокупації самого Криму: це може статися як до удару по Керченській переправі, так і після.

Зараз дивляться

— Про це зараз важко сказати. Все залежить від ситуації на фронті, — зауважив віцеадмірал.

Кримський міст

Будівництво переправи, що з’єднує Керченський та Таманський півострови через острів Тузла та Тузлінську косу, розпочалося з ініціативи Кремля після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

Відкриття “нахалбуду” відбулося 15 травня 2018 року за особистої участі російського диктатора Володимира Путіна.

Він складається з двох паралельних мостів – автодорожнього, що є частиною дороги А-290 (Керч – Новоросійськ), і залізничного, що є частиною лінії Багерово – Вишестеблієвська.

Має загальну протяжність 19 км, є найдовшим з колись побудованих Росією мостів.

Перший потужний удар по Керченській переправі відбувся 8 жовтня 2022 року, наступного дня після дня народження Путіна, що породило в мережі безліч фотожаб та мемів.

Другий вибух, який знищив один з автодорожніх прольотів, пролунав 17 липня 2023 року.

Джерело : Гордон

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