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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Starlink постачають РФ через Дубай: що відомо про використання супутникових систем окупантом

Starlink постачають РФ через Дубай: що відомо про використання супутникових систем окупантом
Фото: Getty Images

У соцмережі X (колишній Twitter) низка українських військових повідомили про те, що російські окупаційні війська користуються системами супутникового зв’язку Starlink на окупованих територіях. Водночас зв’язок українських військових на фронті через ці системи погіршився.

Пізніше про використання ворогом американських систем Starlink повідомив також блогер і волонтер Сергій Стерненко.

Так, військові пишуть, що системи Starlink окупанти нібито отримують поставками через Дубай.

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Волонтер та блогер Сергій Стерненко пише, що буде намагатись передати зібрані докази щодо постачання окупантам супутникових систем “на найвищий рівень”.

Starlink та війна

Виробленням, поставкою та обслуговуванням систем Starlink займається однойменна компанія американського мільярдера Ілона Маска.

Після повномасштабної агресії Росії проти України системи Starlink постачались українському війську в узгодженні з урядом США.

Втім у 2023 році з’явилась інформація про те, що Ілон Маск нібито таємно наказав вимкнути мережі супутникового зв’язку Starlink біля окупованого Криму. Це, як писало WP, начебто завадило українським спецслужбам здійснити атаку на російські воєнні об’єкти у Чорному морі. Пізніше начальник ГУР МО Кирило Буданов підтверджував відсутність покриття мережі Starlink поблизу Криму.

Водночас український віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров казав, що американський мільярдер є одним з найбільших донорів України, а його системи відіграють значну роль у підтримці українських сил на землі.

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Ілон Маск та Україна

За час російсько-української повномасштабної війни позиція американського бізнесмена Маска щодо України неодноразово змінювалась.

Зокрема, він робив неоднозначні заяви щодо того, як можна зупинити російсько-українську війну.

Як приклад, він казав, що окупований Крим є нібито “важливою частиною” Росії.

Крім того, у жовтні 2023 року Ілон Маск запостив мем, де на обличчі напруженого хлопця був примальований президент Володимир Зеленський. Мільярдер тоді написав: “Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів”.

Згодом Маск казав, що військові конфлікти в Україні та на Близькому Сході можуть перерости в Третю світову війну, а тому нібито треба “відновити нормальні відносини з РФ” та схилити Україну до припинення вогню.

Крім того, у лютому 2024 року американський пропагандист Такер Карлсон, який неодноразово повторював наративи пропаганди Кремля, взяв інтерв’ю у президента РФ Володимира Путіна. Ілон Маск тоді заявив, що допоможе Карлсону із поширенням інтерв’ю, пояснюючи свою мотивацію нібито свободою слова.

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Starlink постачають РФ через Дубай: що відомо про використання супутникових систем окупантом

Starlink, Ілон Маск, Війна в Україні, Росія, США
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