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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Уроки щодо Авдіївки винесені: Умєров окреслив нагальні оборонні потреби України

Рустем Умєров
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що уроки щодо ситуації в Авдіївці були винесені.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та окреслив нагальні оборонні потреби України.

Глава Міноборони серед винесених уроків зазначив такі:

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  • Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, щоб Росія не могла застосовувати КАБи;
  • потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів;
  • потрібно більше артилерійських снарядів.

Він наголосив, що над цим постійно працюють, а фортифікації – будуємо й посилюємо. Умєров зазначив, що рішення берегти людей – правильне. А також додав: Авдіївку – повернемо.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що деякі українські військові під час виходу з Авдіївки потрапили у ворожий полон.

Він сказав, що вихід відбувався згідно з планом, розробленим із урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки.

— Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон, – зазначив він.

За його словами, відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб наші воїни повернулися додому.

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Тарнавський повідомив, що прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ Таврія виконала майже 400 вогневих завдань.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи відходять з Авдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життів і здоров’я військових.

Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, Рустем Умєров
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