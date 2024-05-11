В ISW оцінили, чи зможуть росіяни найближчим часом піти на Харків

Обмежений наступ армії РФ у Харківській області не дає підстав вважати, що окупанти мають намір негайно піти в масштабний наступ із метою захопити Харків.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ РФ у Харківській області

Вранці 10 травня росіяни почали наступати вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та домоглися тактично значущих успіхів. У ISW вважають, що так окупанти хочуть відвернути українські підрозділи й техніку з інших важливих ділянок на сході України.

Зараз дивляться

Російські війська зробили дві спроби просування в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців і одну на північний схід від Харкова в районі Вовчанська. У Міноборони України повідомили, що бронетанкові штурмові групи ворога спробували прорвати українську оборону поблизу Вовчанська, але Сили оборони України відбили атаки, хоча бої потім тривали.

Джерела повідомили, що в ніч із 9 на 10 травня російські війська також розпочали наступ із застосуванням важкої піхоти між населеними пунктами Стрілеча (на північ від Липців) і Зелене (на північний схід від Липців). Окупанти завдавали авіаударів, били з РСЗВ по українських позиціях.

Дані про пожежі управління NASA від 10 травня вказують на те, що в цих чотирьох населених пунктах і поблизу них, імовірно, відбувалися важкі бої.

Російські операції на Вовчанському напрямку не сприяють негайному просуванню до Харкова, оскільки Вовчанськ розташований на східному боці річки Сіверський Донець і Печенізького водосховища.

Армія РФ продовжить наступ

Аналітики ISW вважають, що найближчими днями окупанти активізують свій наступ на півночі Харківської області, щоб відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю і просуватися до Харкова.

Раніше українські військові джерела заявили, що РФ хоче створити 10-кілометрову буферну зону вздовж північного кордону в Харківській області. Наразі російські війська перебувають приблизно за 30 км від околиць Харкова. Якщо їм вдасться просунутися в межах 20 км від міста, то вони зможуть вести вогонь по місту зі ствольної артилерії.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що обстріли з артилерії в поєднанні з ударами авіабомб і ракет може створити умови для масштабнішого наступу на Харків.

Мета окупантів у Харківській області

Українські військові джерела вважають, що російський наступ під Вовчанськом, найімовірніше, має відволікальний характер – тобто відвернути підрозділи ЗСУ з району на північ від Харкова на інший бік річки Сіверський Донець і Печенізького водосховища або ж відтягнути українські підрозділи з району Куп’янська.

У ISW вважають, що російські сили проводять наступ у районі Липців, оскільки він пропонує прямий шлях для просування до Харкова для ефективної роботи ствольної артилерії.

Аналітики ISW зазначають, що відновлення наступу росіян на півночі Харківської області та досягнення навіть тактично значущих успіхів може змусити українське військове командування спрямувати туди на оборону живу силу й техніку, які в іншому разі воно могло б спрямувати на оборону в інші місця.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.