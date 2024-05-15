Будівництво двох станцій метро на Виноградар може завершитися через 30 місяців або 2,5 роки.

Такі терміни зумовлені проєктною документацією, затвердженою державною експертизою.

Про це розповів в.о. начальника КП Київський метрополітен Віктор Виговський в ефірі телеканалу Київ24.

— Ми орієнтуємось на розроблену проєктну документацію, яка пройшла державну експертизу. Відповідно до неї, у нас термін будівництва та закінчення робіт – це до 30 місяців. Тому ми орієнтуємось, що це буде максимум цей проміжок часу, – пояснив чиновник.

Щодо закупівель матеріалів для будівництва та подальшого укладання договорів, то тут перепони та обмеження відсутні.

— Ми сподіваємося, що до 30 місяців – це той термін, який дозволить виконати всі роботи, з урахуванням наявних умов для виконання цих робіт, – резюмував Виговський.

Станції метро на Виноградар

Станції метро на Виноградар у Києві почали будувати ще у 2019 році, відкриття планувалося на 2021 рік.

Однак дати відкриття переносилися двічі, і жодна зі станцій не відкрита досі.

У квітні 2024 року суд стягнув із підрядника будівництва метро на Виноградар 139 млн грн на користь столичної громади.

