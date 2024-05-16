Росіяни в Харківській області просунулися не більше, ніж на 8 км від кордону – ISW

Російські окупаційні сили просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від державного кордону на півночі Харківської області.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому російські сили з території РФ можуть легко бути артилерією по українських оборонних позиціях поблизу міжнародного кордону.

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Заборони на використання західної зброї для ударів по російських тилах через кордон робить наші стаціонарні оборонні позиції беззахисними, вважають аналітики ISW.

Карта боїв у Харківській області

Темп російських наступальних операцій

Темп наступальних операцій росіян на півночі Харківської області продовжує знижуватися. Окупанти захопили райони, які, як пізніше підтвердила Україна, були менш захищеними.

У Харківській обласній військовій адміністрації 15 травня заявили, що постійний вогонь з боку РФ не дає змоги Силам оборони створити укріплення в межах трьох-п’яти кілометрів від міжнародного кордону.

Лінії оборони

Зазначається, що Україна побудувала першу і другу лінії оборони приблизно за 12-13 і 20 км від міжнародного кордону, відповідно.

У ISW заявляють, що з 10 травня російським підрозділам вдалося добитися тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська не будували ліній оборони. І зараз пріоритет окупантів – створення так званої буферної зони, а не просування вглиб Харківської області.

Джерело : ISW

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