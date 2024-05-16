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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни в Харківській області просунулися не більше, ніж на 8 км від кордону – ISW

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Російські окупаційні сили просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від державного кордону на півночі Харківської області.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому російські сили з території РФ можуть легко бути артилерією по українських оборонних позиціях поблизу міжнародного кордону.

Зараз дивляться

Заборони на використання західної зброї для ударів по російських тилах через кордон робить наші стаціонарні оборонні позиції беззахисними, вважають аналітики ISW.

Карта боїв у Харківській області

Росіяни просунулисяна 8 км від кордону на півночі Харківщини – ISW

Темп російських наступальних операцій

Темп наступальних операцій росіян на півночі Харківської області продовжує знижуватися. Окупанти захопили райони, які, як пізніше підтвердила Україна, були менш захищеними.

У Харківській обласній військовій адміністрації 15 травня заявили, що постійний вогонь з боку РФ не дає змоги Силам оборони створити укріплення в межах трьох-п’яти кілометрів від міжнародного кордону.

Лінії оборони

Зазначається, що Україна побудувала першу і другу лінії оборони приблизно за 12-13 і 20 км від міжнародного кордону, відповідно.

У ISW заявляють, що з 10 травня російським підрозділам вдалося добитися тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська не будували ліній оборони. І зараз пріоритет окупантів – створення так званої буферної зони, а не просування вглиб Харківської області.

Джерело: ISW
Війна в Україні, сіра зона, Харківська область
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